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Можно есть клубнику, если у вас повышен сахар

Можно или нельзя есть клубнику за диабетом

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Клубника при диабете

Клубника при диабете

Сезон яркой, вкусной, ароматной клубники начался. Многих беспокоит вопрос, можно ли потреблять эту ягоду из-за повышенного сахара и диабета?

Людям, страдающим сахарным диабетом, нужно пересмотреть свой рацион, чтобы вести привычный образ жизни, поэтому приходится отказываться от многих привычных продуктов. Но клубника, одна из немногих ягод, не вызывает резкого повышения глюкозы в крови. Вопрос в количестве, сколько клубники можно есть диабетикам.

Клубника — это самая безопасная ягода при диабете.

Рассказываем, о пользе клубники, почему ее нужно потреблять всем, в том числе и диабетикам

  • У клубники низкий гликемический индекс (ГИ) — 32. Это означает, что ее употребление не вызовет резких перепадов уровня сахара в крови.

  • Это низкоуглеводная ягода, она содержит всего 6,3 г углеводов (приблизительно 0,63 ХО) в 100 г.

  • Калорийность клубники составляет всего 32 ккал на 100 г.

  • Клубника — отличный источник клетчатки, в 100 г продукта содержится 11% от ее суточной нормы. Клетчатка способна помочь поддерживать оптимальный уровень гликемии, снижая скорость всасывания сахара.

  • Кроме того, клубника полна антиоксидантами, защищающими мембраны клеток от чрезмерного окисления, увеличивая противовоспалительные свойства всего организма.

  • Огромное количество витаминов и микроэлементов в составе ягоды помогает обмену веществ и восполняет часто встречающиеся дефициты у людей с диабетом.

  • Клубника улучшает обменные процессы в организме, помогает остановить разрушительные процессы сетчатки и оптического нерва, возникающие на фоне сахарного диабета.

  • Регулярное употребление ягоды помогает предотвратить накопление соли в организме, заболевания суставов, среди которых и подагрический артрит.

Сколько клубники можно потреблять за диабетом

Есть ягоду нужно с учетом особенностей заболевания. Рекомендуется употреблять свежую полевую и садовую клубнику малыми дозами, как перекус между основным приемом пищи или после.

Сколько есть клубника каждый день диабетикам — на этот вопрос точно не может ответить ни один врач, потому что просто боится взять на себя такую ответственность.

Исследования показывают, что опасность для диабетика кроется в простых углеводах, именно они и вызывают скачки глюкозы. не более 8 граммов углеводов. Для ягод предельное количество допустимых углеводов в день составляет 14 граммов, превышение вероятности отрицательных последствий.

Лучше разделить суточную порцию на несколько приемов. Обязательно контролировать уровень сахара.

В каком случае клубника может навредить? В случае переедания. Не стоит есть клубнику на голодный желудок, так как содержащаяся в ягоде кислота неблагоприятно влияет на стенки желудка. Она может вызвать аллергические реакции.

Клубнику лучше есть свежей, обязательно без сахара и в сезон, можно добавлять в каши, йогурт, блинчики на завтрак.

Важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и принимать лекарство по инструкции. Если возникают проблемы, неожиданные реакции, нужно обратиться к врачу.

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