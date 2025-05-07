Можно ли есть сало каждый день: врач рассказал, что будет с вашим организмом

Почему врачи рекомендуют есть сало каждый день / © Фото из открытых источников

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Ведущий эпигенетик Дмитрий Красненков рассказал, можно ли считать сало настоящим эликсиром долголетия или эта слава — преувеличение.

По мнению ученого, сало совсем не волшебное средство для омоложения, как это иногда представляют. Несмотря на наличие полезных жирных кислот, чрезмерное его потребление может навредить: продукт высококалорийный, содержит значительное количество насыщенных жиров и холестерина, что со временем способно отрицательно сказаться на здоровье.

Красненков отметил, что сало допустимо в рационе только в малых количествах — небольшой кусок может обеспечить организм энергией и полезными жирами. В то же время чрезмерное его употребление из-за высокой калорийности, содержания насыщенных жиров и холестерина может нанести вред.

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Ученый подчеркнул: хотя прямых исследований о влиянии сала на биологическое старение не существует, его химический состав позволяет предположить, что регулярное переедание этого продукта скорее ускоряет старение, чем замедляет его.

Поэтому эксперт рекомендует делать ставку на действительно полезные для долгой жизни продукты — свежие овощи и фрукты, ферментированное молоко, рыбу и качественные источники белка.

По мнению Дмитрия Красненкова, настоящими украинскими суперфудами с мощным оздоровительным потенциалом является не сало, а доступные и простые продукты: свекла, гречка, квашеная капуста и кефир. Они эффективно поддерживают обмен веществ, укрепляют иммунитет и способствуют сохранению молодости организма.

Однако серьезной проблемой рациона многих украинцев ученый считает дефицит белка. По его словам, недостаточное употребление белковых продуктов, особенно в старшем возрасте, приводит к потере мышечной массы, нарушениям метаболизма и ускорению старения. В то же время важно не только потреблять достаточно белка, но и выбирать его качественные источники.

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В частности, Красненков предостерегает: чрезмерное употребление красного мяса может активизировать биологические механизмы старения. Зато более полезны курятина, рыба, бобовые, яйца и ферментированные молочные продукты.

Также эксперт советует ежедневно включать в рацион как можно больше разноцветных овощей и фруктов, ведь каждый оттенок — это определенный набор антиоксидантов и биологически активных веществ, важных для здоровья. Однако с фруктами следует быть умеренными, особенно с содержащими много сахара. Лучшее время для их потребления — перед физической нагрузкой, когда организм использует фруктозу на энергию, а не отложит ее в резерв.

Отдельно Красненков подчеркивает важность ежедневного употребления Омега-3 жирных кислот. Лишь 1 грамм в день этого нутриента оказывает положительное влияние на клеточное старение и помогает замедлять возрастные изменения.