Можно есть семена льна каждый день: какая польза от употребления этого популярного суперфуда

Что дает лен организму / © Pixabay

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В чем польза семян льна и действительно ли его нужно есть каждый день?

Содействие здоровому пищеварению и микрофлоре кишечника

Всего 2 ст. ложки молотых семян льна способны обеспечить организм около 4 г клетчатки. Приблизительно столько же содержится в кружке приготовленной капусты. При этом основная часть этой клетчатки растворима. То есть, она задерживает влагу в кишечнике, облегчая естественный вывод отходов. Дополнительно, эта клетчатка является источником питания для полезных микроорганизмов, поддерживающих баланс микробиому и общее здоровье пищеварительной системы.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Семена льна считаются одним из самых мощных растительных источников омега-3 жирных кислот, в частности альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Всего 1 ст. ложка содержит примерно 2,3 г АЛК, что даже превышает рекомендованную дневную норму. Благодаря этим полезным жирам происходит снижение уровня вредного холестерина (ЛПНП), уменьшается окислительный стресс и предотвращается образование атеросклеротических бляшек, что поддерживает здоровье сосудов и сердца.

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Нормализация АД

По данным более 30 научных исследований ученые пришли к выводу, что систематическое употребление семян льна способствует снижению как верхнего (систолического), так и нижнего (диастолического) давления. Такое положительное влияние обусловлено уникальным сочетанием растворной клетчатки, лигнанов и омега-3 жирных кислот, повышающих гибкость сосудистых стенок, улучшающих кровоток и уменьшающих воспалительные процессы в организме.

Стабилизация уровня сахара в крови

В семян льна содержится большое количество клетчатки, которая замедляет расщепление и всасывание углеводов, чем и предотвращает резкие колебания уровня глюкозы. Это особенно полезно для людей с повышенной чувствительностью к колебаниям инсулина или предиабетом. Кроме того, в процессе ферментации клетчатки в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые положительно влияют на обмен веществ и способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

Уменьшение вероятности развития рака

Семена льна содержат лигнаны, которые являются природными соединениями с антиоксидантными и фитоэстрогенными свойствами. Они способны тормозить рост злокачественных клеток и активизировать механизмы их природного уничтожения. Научные исследования указывают на то, что существует связь между регулярным потреблением льна и сниженным риском развития некоторых видов рака, в частности молочной железы и предстательной железы.