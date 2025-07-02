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Можно есть семена льна каждый день: какая польза от употребления этого популярного суперфуда
По словам диетологов, семена льна являются очень ценным пищевым сокровищем. В нем содержится целый комплекс полезных веществ и оказывает мощное оздоровительное действие на организм.
В чем польза семян льна и действительно ли его нужно есть каждый день?
Содействие здоровому пищеварению и микрофлоре кишечника
Всего 2 ст. ложки молотых семян льна способны обеспечить организм около 4 г клетчатки. Приблизительно столько же содержится в кружке приготовленной капусты. При этом основная часть этой клетчатки растворима. То есть, она задерживает влагу в кишечнике, облегчая естественный вывод отходов. Дополнительно, эта клетчатка является источником питания для полезных микроорганизмов, поддерживающих баланс микробиому и общее здоровье пищеварительной системы.
Укрепление сердечно-сосудистой системы
Семена льна считаются одним из самых мощных растительных источников омега-3 жирных кислот, в частности альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Всего 1 ст. ложка содержит примерно 2,3 г АЛК, что даже превышает рекомендованную дневную норму. Благодаря этим полезным жирам происходит снижение уровня вредного холестерина (ЛПНП), уменьшается окислительный стресс и предотвращается образование атеросклеротических бляшек, что поддерживает здоровье сосудов и сердца.
Нормализация АД
По данным более 30 научных исследований ученые пришли к выводу, что систематическое употребление семян льна способствует снижению как верхнего (систолического), так и нижнего (диастолического) давления. Такое положительное влияние обусловлено уникальным сочетанием растворной клетчатки, лигнанов и омега-3 жирных кислот, повышающих гибкость сосудистых стенок, улучшающих кровоток и уменьшающих воспалительные процессы в организме.
Стабилизация уровня сахара в крови
В семян льна содержится большое количество клетчатки, которая замедляет расщепление и всасывание углеводов, чем и предотвращает резкие колебания уровня глюкозы. Это особенно полезно для людей с повышенной чувствительностью к колебаниям инсулина или предиабетом. Кроме того, в процессе ферментации клетчатки в кишечнике образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые положительно влияют на обмен веществ и способствуют нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.
Уменьшение вероятности развития рака
Семена льна содержат лигнаны, которые являются природными соединениями с антиоксидантными и фитоэстрогенными свойствами. Они способны тормозить рост злокачественных клеток и активизировать механизмы их природного уничтожения. Научные исследования указывают на то, что существует связь между регулярным потреблением льна и сниженным риском развития некоторых видов рака, в частности молочной железы и предстательной железы.