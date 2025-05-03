Можно есть шоколад с белым налетом: о чем он говорит

Можно есть шоколадку, если она стала белой / © unsplash.com

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Белый налет, иногда появляющийся на шоколаде, лишь свидетельствует о нарушении условий хранения продукта.

Не стоит переживать — такой шоколад абсолютно безопасен и ничем не отличается от обычного. Вы можете смело наслаждаться им вместе с чаем.

Если белый налет вас беспокоит, успокойтесь: это признак натуральности продукта, ведь шоколад с заменителями какао-масел не приобретает такой вид.

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Чтобы избежать появления белого налета на шоколаде в будущем, важно правильно его хранить.

Оптимальная температура для хранения шоколада — от 5 до 22 градусов по Цельсию, а влажность воздуха не должна превышать 70%.

Также следует обеспечить регулярное проветривание помещения.

Не рекомендуется хранить шоколад в холодильнике, а также рядом с продуктами, обладающими сильным запахом.