Можно есть только один раз в день: как такая диета влияет на организм

Такую диету практикует множество мировых звезд и блоггеров. Называется она OMAD и отличается тем, что можно есть только ежедневно. Разбираемся, имеет ли научную основу такое питание.

Известный американский певец и автор песен Брюс Спрингстин рассказал лондонской газете The Times, как ему удается в 73 года оставаться активным, исполненным энергии и молодым. По его словам, утром он съедает небольшое количество фруктов, а затем ужинает.

Такое одноразовое питание называют OMAD (акроним от фразы "one meal a day" — один прием пищи в день). Оно представляет собой экстремальную форму интервального голодания. Обычно интервальная голодовка предполагает, что пища принимается в определенные промежутки времени, например, с 12:00 до 20:00, а затем человек голодает и может только пить воду. Диета OMAD пошла дальше и сжала это окно приема пищи до одного часа в сутки.

То есть все калории вы получаете за один раз. Что известно об OMAD и можно ли назвать такой прием пищи полезным?

Полезно ли есть один раз в день

По словам специалиста по ожирению, врачи Кэролайн Аповян такая диета является не лучшей идеей. Хотя она считает себя поклонницей интервального голодания и даже рекомендует его многим своим пациентам, ведь оно гораздо проще способ контролировать то, что вы едите (по сравнению с необходимостью подсчитывать калории или отказываться от определенных продуктов).

Она считает, что диета OMAD для большинства людей могла бы стать настоящей катастрофой. Если человек будет вынужден сузить период приема пищи до одного часа в сутки, то он будет голоден в течение большей части времени. Кроме того, это может привести к перееданию и срывам. Одноразовое питание не подходит спортсменам, слишком активным людям, поскольку за один прием пищи сложно получить все необходимые калории.

Еще один специалист, Марк Маттсон, являющийся адъюнкт-профессором неврологии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса, считает, что люди, которые "сидят" на диете OMAD, скорее всего, едят не один час в сутки, а растягивают это все. до 3-4 часов. Врач Аповян рекомендует употреблять пищу между восходом и закатом, что, технически, является основой интервального голодания. При этом на завтрак лучше всего съесть что-то с высоким содержанием белка, а к обеду и ужину включить такие продукты, как овощи, фрукты, цельнозерновые.

А вот Марк Маттсон сам придерживается так называемого "интервального поста". Он употребляет пищу исключительно с 12:00 до 18:00 ежедневно. По его словам, трехразовое питание с перекусом противоречит тому, как люди эволюционировали. Ведь еда не была доступна 24/7. Все клетки нашего организма отлично приспособлены к тому, чтобы функционировать в условиях дефицита продуктов.

Что говорят исследования об OMAD

Все еще было проведено достаточно мало исследований интервального голодания. К примеру, некоторые эксперименты, которые были проведены с целью изучить питание OMAD, демонстрируют, что такая диета действительно помогает похудеть. В одном из исследований ученые обнаружили, что физически активные и здоровые взрослые люди, питаясь ежедневно (вечером) в течение 11 дней, потеряли немного больше веса и сожгли больше жира, чем тогда, когда они потребляли такое же количество калорий, но трижды в день .

Еще одни исследования показали, что если люди ограничивают прием пищи до одного раза в сутки в определенные часы каждый день, то в общем они будут потреблять меньше калорий. Именно из-за этого дефицита и теряется лишний вес.

Доктор Марк Маттсон также провел собственное исследование, показавшее, что одноразовый тип питания в день помогает запустить клеточные процессы, которые уменьшают воспаление, улучшают процесс регуляции сахара и повышают стрессоустойчивость этих клеток. Однако следует помнить, что к питанию нет универсального подхода. То, что подходит одному человеку, может совсем не подходить другому.

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