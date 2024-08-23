Можно ли есть арбуз при сахарном диабете: углеводы, гликемический индекс и особенности употребления

Арбуз при диабете: кому и как можно есть

Можно ли есть арбуз при сахарном диабете

Американская диабетическая ассоциация (АДА) вместо продуктов, содержащих сахар, рекомендует есть свежие, замороженные или консервированные фрукты без добавления сахара.

А как с арбузом? Бесспорно, арбуз спасает в жару, утоляет жажду и даже голод, оздоравливает организм, потому что содержит кучу полезных веществ для нашего организма. Арбуз полезен благодаря содержанию растительной клетчатки, аскорбиновой кислоты, пектина, витаминов А, группы В, железа и магния. Употребление арбуза помогает вывести излишнюю жидкость из организма, очиститься от токсинов, активизировать обменные процессы. Это, что касается мякоти, есть еще семена, богатые магнием, белком и легкоусвояемым жиром.

В то же время в арбузе есть глюкоза, фруктоза, он имеет высокий гликемический индекс. Поэтому резонно возникает вопрос, можно ли есть арбуз при сахарном диабете?

Гликемический индекс арбуза, сколько в арбузе сахара

Как утверждают специалисты, арбуз обладает высоким гликемическим индексом (ГИ) — 72. Показатель гликемического индекса определяет, насколько быстро любая еда, содержащая углеводы, может повысить уровень сахара в крови. При сахарном диабете рекомендуется употребление продуктов с низким и средним гликемическим индексом. Для справки, классификация продуктов согласно АДА такова – низким гликемическим индексом считается ГИ: 55 или менее, средним – 56-69, а высоким 70 или более

Арбуз содержит природный сахар, который влияет на уровень сахара в крови, все зависит от количества съестного арбуза. Один ломтик, или 286 г арбуза содержит 17,7 г натурального сахара и 21,6 г углеводов, а одна чашка нарезанного арбузными кубиками, около 152 г содержит 9,42 г натурального сахара и 11,5 г углеводов.

Как есть арбуз при диабете первого и второго типа

Итак, арбуз при сахарном диабете есть можно, но ограниченно, в адекватном количестве.

По мнению специалистов люди с сахарным диабетом 1 типа могут есть не более 1-2 кусков арбуза за раз, если они не соблюдают низкоуглеводное питание. Главное – помнить, что употребление арбуза требует обязательного подкалывания инсулина.

При диабете 2-го типа также можно съесть арбуз, но только при условии, если у вас компенсированный сахарный диабет, хорошие показатели на глюкометре натощак и после еды, и нормальный результат ГГ (гликованый гемоглобин). Однако если через 1,5-2 часа после употребления арбуза сахар будет выше 7,8 ммоль/л, нужно пересмотреть размер порции, в следующий раз ее нужно будет уменьшить.

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