Можно ли есть банан утром натощак, а йогурт до еды: продукты, которые мы часто употребляем неправильно

Мало кто задумывается, что употребление определенных продуктов в неправильное время может вызвать проблемы со здоровьем.

Хотя современные люди уделяют своему рациону особое внимание и стараются питаться правильно, трудно отследить все особенности здоровой диеты. Так что стоит просто запомнить, когда нужно есть те или иные продукты, чтобы они не вызывали проблем.

Когда нельзя есть бананы

На первый взгляд может показаться, что банан – отличный вариант для начала дня. Однако на самом деле нельзя есть бананы утром натощак, ведь они могут снизить уровень вашей энергии. Сначала из-за высокого содержания сахара вы действительно получите ощущение притока сил, однако уже через несколько часов почувствуете усталость и сонливость.

Если вы не готовы отказаться от банана на завтрак, обязательно совмещайте его с другими продуктами. К примеру, арахисовым маслом, которое содержит полезные жиры.

Также бананы запрещены людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника. Этот продукт может вызвать диарею.

Как правильно пить кофе: до или после еды

Для многих кажется естественным выпить чашку кофе сразу после пробуждения, но на самом деле это бесполезно. Согласно исследованиям, употребление кофе в пищу снижает нашу восприимчивость к кофеину. Сразу после сна организм целый час производит кортизол, поэтому лучше не нарушать этот биологический процесс. Лучше подождать и насладиться кофе немного позже. Также нельзя пить этот напиток ближе к вечеру во избежание бессонницы.

Можно ли есть рис на ужин

После рабочего дня есть рис или блюда с ним не следует. Дело в том, что в нем содержится много сложных углеводов, которые долго перевариваются. Хотя такая еда и дает нам много энергии, но также отличается и высоким содержанием калорий. Если часто есть рис на ночь, можно набрать лишний вес.

Поэтому лучшее время, чтобы включить рис в свой рацион – обед. В настоящее время метаболизм работает быстро, поэтому переваривать пищу организму будет проще. А еще вам точно понадобится энергия для продуктивного дня.

Когда и сколько есть сахара

Если вы соблюдаете правила здорового питания, лучше забыть об обработанном сахаре, но часто перед соблазном удержаться невозможно. Важнейшая ошибка – есть сладости как перекус. В результате повышается уровень сахара в крови, а затем быстро снижается, поэтому вы чувствуете усталость, сонливость, апатию. Лучше побаловать себя вкусным десертом сразу после еды.

Когда нужно пить молоко: утром или вечером

Некоторые с детства привыкли начинать свой день со стакана молока. Но во взрослом возрасте такая привычка вредна. Молоко довольно трудно усваивается, поэтому, если пить его утром, да еще сочетать с другими продуктами, это может вызвать боль в желудке и изжогу. Лучшим временем для стакана теплого молока считается вечер.

Когда лучше есть мясо

Когда лучше есть мясо / Фото: Pexels

Мясо – отличный источник белков, витаминов группы В, но оно становится причиной чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему. Вот почему лучше не есть сочный стейк перед сном. Всегда выбирайте постное мясо и ешьте его за 3 часа до того, как идти в постель. Такой ужин получается питательным, не содержит лишних калорий.

А еще можно есть мясо в течение дня. Однако, в завтрак его включать на стоит. Такая пища может быть слишком сложной для только что проснувшегося организма.

Когда лучше есть орехи: утром или вечером

Не лучшим вариантом считается вечерний перекус орехами. Хотя они полезны для здоровья, но только тогда, когда вы съели небольшую порцию. Иначе переваривание орехов потребует много времени и вам будет сложно уснуть.

Орехи рекомендуют выбирать на завтрак и в качестве перекуса в течение дня. Они помогают укрепить сердце, нормализовать уровень холестерина, способствуют снижению веса и улучшают состояние волос и кожи.

Когда лучше есть сыры

Казалось бы, такого вредного в бутерброде с сыром перед сном? Но от этого лучше отказаться. Сыр обладает высокой калорийностью, а потому тяжело усваивается. Он может нарушить сон и привести к дискомфорту, если съесть его на ночь. Лучшее время для сыров – завтрак. Так организм получает дополнительную порцию кальция для роста костей и укрепления мышц.

Когда нужно есть цитрусовые

В рекламах нам часто показывают, как человек начинает свое утро со стакана сока из цитрусовых. Однако у них много кислот, поэтому употребление их натощак сразу после или во время еды может спровоцировать проблемы с пищеварением. Такой сок лучше пить через некоторое время после основного приема пищи, чтобы не столкнуться с изжогой, тяжестью желудка и замедлением усвоения питательных веществ.

Можно ли есть бобовые на ужин

В этих продуктах много клетчатки, поэтому на ночь их есть не рекомендуется. Иначе можно столкнуться со вздутием, что приведет к снижению качества сна. Бобовые идеально подходят для обеда или раннего ужина.

Когда лучше есть яблоки: утром или вечером

В этих фруктах много клетчатки и натуральных кислот, улучшающих пищеварение и работу толстой кишки. Но яблоки нельзя есть вечером, потому что их кислота накапливается в желудке и влечет за собой газообразование, проблемы со стулом и т.д. Ночью пищеварение замедляется, поэтому переваривание любой еды занимает больше времени. Яблоки лучше всего есть утром, чтобы стимулировать стул кишечника после сна. Особенно полезны они, если вы поздно поужинали или ели нездоровую пищу.

Можно ли есть йогурт на ночь

Йогурт лучше не употреблять натощак или перед едой, ведь в нем содержится молочная кислота, которая уменьшает кислотность желудка, чем замедляет пищеварительные процессы. Йогурт специалисты рекомендуют есть за 1-2 часа до основного приема пищи, тогда вы получите все преимущества молочной кислоты. Еще отличным вариантом станет стакан йогурта перед сном. Он даст организму белок, который необходим для развития мышц.

Читайте также: