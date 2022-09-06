Можно ли есть белый рис, если у вас высокий уровень сахара в крови

Несмотря на то, что белый рис является крахмалистым обработанным зерном, он имеет и удивительную питательную ценность.

Рис может являться частью здоровой, сбалансированной диеты.

Однако белый рис действительно содержит много крахмала. Как и в большинстве белых зерен, во время обработки белого риса наружная оболочка, содержащая клетчатку, удаляется в дополнение к внутреннему зародышу, известному питательными веществами. Витамины и минералы из эмбрионов позже добавляются обратно после обработки.

Многие считают, что коричневый рис лучше белого. Хотя содержание отрубей и зародышей в коричневом рисе богаче органической клетчатки, витамины и питательные вещества, сравнивая коричневый и белый рис, они содержат почти одинаковое общее количество углеводов. Кроме того, разница в клетчатке составляет примерно три грамма на чашку.

Сбалансированная еда должна содержать источник белка, здорового жира, углеводов. Потому сбалансированный рацион может улучшить реакцию на уровень сахара в крови.

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