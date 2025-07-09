Можно ли есть борщ при панкреатите / © pixabay.com

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Людям с панкреатитом следует соблюдать особую диету. Она исключает соленые, острые, жирные, копченые и жареные продукты. Но значит ли это, что больным приходится забыть о таком вкусном украинском блюде, как борщ? Давайте разбираться.

В самом деле, если вы очень любите борщ, то отказываться от этого блюда вам точно не придется. Однако немного подкорректировать рецепт все же нужно.

Итак, когда точно можно кушать борщ при панкреатите:

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борщ можно кушать регулярно при хроническом панкреатите с устойчивой ремиссией;

если вы точно знаете, что без проблем переносите другие блюда с капустой;

если вы не будете добавлять к борщу острые специи и слишком наваристый бульон.

Итак, чем же заменить наваристый бульон, который врачи запрещают употреблять при панкреатите? Здесь есть два варианта.

В первую очередь, это может быть овощной бульон. Он готовится с картофелем и морковью, а уже позже к блюду добавляется свекла и предварительно отваренное мясо. Лучше брать индейку, курицу, говядину.

Также вы можете приготовить так называемый "третий" бульон. Когда мясо начинает кипеть (здесь можно использовать только нежирное), слейте всю воду, добавьте чистую. Так делайте несколько раз. После третьего можно уже начинать варить борщ.

С капустой и зажаркой при панкреатите также нужно быть крайне осторожными. В свежем и квашеном виде капусту обычно употреблять нельзя, лучше отдать предпочтение пекинской — она легче для желудка. А вместо зажарки попробуйте немного потушить овощи. Это в разы уменьшит нагрузку на ЖКТ.

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Следует сказать и несколько слов о подаче борща. Обычно это первое блюдо едят со сметаной — выбирайте ее с низким процентом жирности. А еще подождите, когда борщ станет теплым, не ешьте горячим.

Важно обратить внимание: при острой стадии панкреатита употреблять борщ категорически запрещено. Мясо-овощной бульон раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, а капуста способствует возникновению метеоризма и достаточно сильной боли. Неприятные ощущения из-за повышенной кислотности вызывают и томаты.

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