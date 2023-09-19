Можно ли есть гранат с косточками: ответ экспертов

Опасно ли есть гранат с косточками, чем полезен гранат

Польза граната

Трудно перечислить все полезные свойства граната, содержащего большое количество разнообразных антиоксидантов, витаминов, аминокислот и минералов. Все, наверное, знают, что гранат, гранатовый сок повышает уровень гемоглобина в крови и укрепляет иммунитет.

Гранат богат витаминами C, K и B5, мидием, калием, содержит мощный антиоксидант пуникалагин. Благодаря своим полезным свойствам врачи рекомендуют использовать грант для профилактики и лечения различных заболеваний.

Несмотря на то, что это очень сладкий плод, калорийность граната не велика – в 100 г ягоды содержится 83 ккал.

Можно ли есть гранат с косточками

Ценится гранат благодаря своей мякоти и мало кто знает, что косточки граната, составляющие почти половину его веса, также съедобны и полезны.

Есть мнение, что в одной ягоде, а гранат с точки зрения ботаники является ягодой, ровно 613 зерна — по количеству заповедей в тори. Ученые утверждают, что в зависимости от сорта в плодах может быть от 500 до 1400 зерен. Бывают сорта гранатов с мягкими или мельчайшими косточками.

Косточки гранатов содержат сложные углеводы или полисахариды: крахмал и клетчатку. Эти вещества необходимы для желудочно-кишечного тракта человека для работы его перистальтики и выведения токсинов. Целые косточки граната, проходя через отделы желудочно-кишечного тракта работают как щетка – "выметая" все лишнее.

Большинство людей могут употреблять гранат вместе с косточками, это будет даже полезно, считает нутрициология Валерия Варницкая. Однако у людей с хроническими запорами потребление косточек может отрицательно повлиять на работу кишечника.

Также врачи считают, что лучше не есть гранат с косточками людям с язвой или эрозией желудка или кишечника.

Гранат как с косточками, так и без лучше не принимать детей до двух лет, а также людям при аллергии и индивидуальной непереносимости.

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