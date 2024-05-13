Можно ли есть клубнику, если у вас диабет

Можно или нельзя есть клубнику при диабете

Сезон яркой, вкусной, ароматной клубники начался. Многих беспокоит вопрос, можно ли употреблять в пищу эту ягоду при повышенном сахаре, при диабете?

Людям, страдающим сахарным диабетом нужно пересмотреть свой рацион, чтобы вести привычный образ жизни приходится отказываться от многих продуктов. Но клубника, одна из немногих фруктов не вызывает резкого повышения глюкозы в крови, вопрос в количестве, сколько клубники можно есть диабетикам.

Клубника – это самая безопасная ягода при диабете

Рассказываем о пользе клубники, почему ее нужно потреблять всем, в том числе и диабетикам.

У клубники низкий гликемический индекс (ГИ) — 32. Это означает, что ее употребление не вызовет резких перепадов уровня сахара в крови.

(ГИ) — 32. Это означает, что ее употребление не вызовет резких перепадов уровня сахара в крови. Это низкоуглеводная ягода, она содержит всего 6,3 г углеводов (приблизительно 0,63 ХО) в 100 г.

Калорийность клубники составляет всего 32 ккал на 100 г.

Клубника – отличный источник клетчатки, в 100 г продукта содержится 11% от ее суточной нормы. Клетчатка способна помочь поддерживать оптимальный уровень гликемии, снижая скорость всасывания сахара.

Кроме того, клубника полна антиоксидантами, защищающими мембраны клеток от чрезмерного окисления, увеличивая противовоспалительные свойства всего организма.

Огромное количество витаминов и микроэлементов в составе ягоды помогает обмену веществ и восполняет дефициты, которые часто встречаются у людей с диабетом.

Клубника улучшает обменные процессы в организме, помогает остановить разрушительные процессы сетчатки и оптического нерва, возникающие на фоне сахарного диабета.

Регулярное употребление ягоды помогает предотвратить накопление соли в организме, предотвратить заболевания суставов, среди которых и подагрический артрит.

Сколько клубники можно употреблять при диабете

Есть ягоду нужно с учетом особенностей заболевания. Рекомендуется употреблять свежую полевую и садовую клубнику малыми дозами, как перекус между основным приемом пищи или после нее.

Сколько есть клубника каждый день диабетикам — на этот вопрос точно не может ответить ни один врач, потому что просто боится взять на себя такую ответственность.

Исследования показывают, что опасность для диабетика кроется в простых углеводах, именно они и вызывают скачки глюкозы. Но у клубники этих веществ достаточно мало. На 200 г клубники приходится примерно 11 г углеводов. Белки нейтрализуют углеводы. Из-за того, что в плодах содержится примерно 3 г белка, получается, что 200 г клубники содержит не более 8 г углеводов. Для ягод предельное количество допустимых углеводов в день составляет 14 г, превышение повышает вероятность негативных последствий. То есть, ежедневно можно употреблять до 300 – 350 граммов ягоды. Исходя из этого, без вреда здоровью при сахарном диабете можно съедать до полутора стаканов свежих ягод в день.

Лучше разделить суточную порцию на несколько приемов. Обязательно контролировать уровень сахара.

В каком случае клубника может навредить? В случае переедания. Не стоит есть клубнику на голодный желудок, так как содержащаяся в ягоде кислота неблагоприятно влияет на стенки желудка. Она может вызвать аллергические реакции.

Клубнику лучше есть свежей, обязательно без сахара и в сезон, можно добавлять в каши, йогурт, блинчики на завтрак.

Важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и принимать лекарства по инструкции. Если возникают проблемы, неожиданные реакции, нужно обратиться к врачу.

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