Можно ли есть лук ежедневно: ученые доказали пользу этого популярному овощу

В последнем исследовании указывается, что лук содержит фитонутриенты – вещества, которые растения создают для защиты от патогенов, таких как бактерии, вирусы и грибы. Вот несколько основных ее преимуществ для здоровья человека.

Вот какая пищевая ценность: 0,1 мг витамина C (5% рекомендованной суточной нормы), 16 мг кальция (2% суточной нормы) и 15,2 мг фолиевой кислоты (4% суточной нормы).

Лук эффективно борется с такими вредными бактериями, как Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus) и Bacillus cereus. Исследования показывают, что кверцетин – один из флавоноидов, содержащихся в луке, может значительно замедлять размножение многочисленных видов бактерий.

Несколько исследований свидетельствуют о том, что употребление лука может снижать вероятность развития некоторых видов рака, в частности рака органов желудочно-кишечного тракта. Кроме того, кверцетин, согласно научным данным, способен тормозить рост бактерии Helicobacter pylori (H. pylori), которая ассоциируется с возникновением рака желудка.

Лук богат флавоноидами, глутатионом, селеновыми соединениями и витаминами E и C, обладающими мощными антиоксидантными свойствами, поддерживая организм в борьбе с вредными свободными радикалами.

Комбинация экстракта лука с антидиабетическими средствами может снижать уровень сахара в крови на 35-50% в зависимости от дозировки.

Исследования показали, что один из основных активных компонентов лука – пептид GPCS – способен препятствовать разрушению костей, уменьшать потерю костной массы и снижать вероятность переломов.

Лук является отличным источником пребиотиков, поддерживающих здоровье кишечной микрофлоры. Она содержит инулин – вещество, способствующее росту полезных бактерий в кишечнике.

Ожирение обычно сопровождается воспалительными процессами в организме. Флавоноид кверцетин, содержащийся в луке, способствует снижению веса, количеству жировых отложений и уровня триглицеридов в крови.

Лук полезен как в сыром, так и в приготовленном виде, хотя термическая обработка снижает уровень тиосульфинатов – соединений с антибактериальными, противогрибковыми и антибиотическими свойствами. Исследования свидетельствуют, что измельченный лук перед приготовлением сохраняет больше полезных свойств. Наибольшие потери питательных веществ наблюдаются при варке и жарке, в то время как запекание может даже повысить уровень флавоноидов.

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