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Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Холод действительно обладает способностью уменьшать болевые ощущения / Фото: pixabay.com

Многие думают, что мороженое категорически нельзя есть при боли горле. Однако это не так.

Если болит горло, врачи рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи.

Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли – есть холодную пищу.

Здесь главная проблема в том, что продукты холодные. Если у вас простуда, может ли мороженое еще больше охладить организм? Маловероятно. Когда еда, даже очень холодная, попадает в желудок, она запускает процесс пищеварения, который генерирует тепло и согреет ваш организм в любом случае.

Итак, если вы больны, но вам хочется отведать мороженое – не отказывайте себе в удовольствии. Лечебных свойств у этих продуктов нет, но и хуже вам тоже не станет.

Какое мороженое выбирать

Нужно выбирать фруктовое мороженое, сделанное из настоящих фруктов. Такое мороженое будет иметь дополнительные преимущества, например, витамин С для иммунной системы или белок для энергии.

Лучше также выбирать сливочные, более мягкие сорта, которые меньше раздражают горло. Ваниль и другие мягкие вкусы лучше, поскольку сильные и кислые вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение.

Мороженое или холодный напиток не приведет к простуде. Ее причина – бактерии и вирусы.

При боли и горле эксперты советуют избегать продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку: сухих продуктов вроде чипсов, сухариков, любых приправ, копченых продуктов, кофе, сырых овощей.

Современные ЛОР-врачи советуют "не заливаться" теплыми напитками. Чаи с медом или малиной могут только усугубить ситуацию. А частые полоскания приводят к тому, что бактерии разносятся по всей полости рта, увеличивая отек и воспаление. Особенно когда речь идет о бактериальной ангине.

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