Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Многие думают, что мороженое категорически нельзя есть при боли горле. Однако это не так.

Если болит горло, врачи рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи.

Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли – есть холодную пищу.

Здесь главная проблема в том, что продукты холодные. Если у вас простуда, может ли мороженое еще больше охладить организм? Маловероятно. Когда еда, даже очень холодная, попадает в желудок, она запускает процесс пищеварения, который генерирует тепло и согреет ваш организм в любом случае.

Итак, если вы больны, но вам хочется отведать мороженое – не отказывайте себе в удовольствии. Лечебных свойств у этих продуктов нет, но и хуже вам тоже не станет.

Какое мороженое выбирать

Нужно выбирать фруктовое мороженое, сделанное из настоящих фруктов. Такое мороженое будет иметь дополнительные преимущества, например, витамин С для иммунной системы или белок для энергии.

Лучше также выбирать сливочные, более мягкие сорта, которые меньше раздражают горло. Ваниль и другие мягкие вкусы лучше, поскольку сильные и кислые вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение.

Мороженое или холодный напиток не приведет к простуде. Ее причина – бактерии и вирусы.

При боли и горле эксперты советуют избегать продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку: сухих продуктов вроде чипсов, сухариков, любых приправ, копченых продуктов, кофе, сырых овощей.

Современные ЛОР-врачи советуют "не заливаться" теплыми напитками. Чаи с медом или малиной могут только усугубить ситуацию. А частые полоскания приводят к тому, что бактерии разносятся по всей полости рта, увеличивая отек и воспаление. Особенно когда речь идет о бактериальной ангине.

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