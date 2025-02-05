Можно ли кушать плавленый сыр каждый день: диетологи рассказали, когда этот продукт противопоказан

Плавленый сыр – популярный продукт. Однако следует понимать, что его можно кушать не всем.

Плавленый сыр производят из твердого сыра, добавляя фосфаты, изменяющие его структуру. Если продукт качественный, его польза не уступает простому сыру. Небольшое количество фосфатов не вредит организму, но чрезмерное потребление – более 500 граммов в день – может привести к вымыванию кальция.

Эксперты предупреждают о подделках: некоторые производители продают не настоящий сыр, а сырный продукт, добавляя дешевые заменители. Натуральный плавленый сыр не может стоить слишком дешево, ведь молоко — дорогое сырье. Чтобы снизить себестоимость, иногда используют сою, пальмовое масло и трансгенные жиры, которые делают продукт твердым, но менее полезным для здоровья.

Выбирая сыр, следует обращать внимание на срок годности: чем дольше, тем больше консервантов в составе. Лучше выбирать сыр естественного цвета, поскольку слишком яркий оттенок свидетельствует о наличии красителей. Также следует соблюдать осторожность с сыром, содержащим кусочки ветчины, грибов или овощей — такие добавки сокращают срок хранения, поэтому производители используют дополнительные консерванты.

Плавленый сыр имеет высокое содержание жира – до 60%, что делает его калорийным продуктом. Людям с лишним весом, атеросклерозом или нарушенным обменом веществ следует употреблять его в минимальных количествах. Для них допустима лишь небольшая порция в течение дня и без дополнительного сливочного масла.

Отдельно следует упомянуть о содержании соли: острые и пряные сорта имеют ее повышенное количество, что опасно при гипертонии. Тем, кто испытывает проблемы с кальцием, лучше отдать предпочтение твердому сыру, поскольку фосфаты в плавленном могут усугубить ситуацию. Также следует ограничить его употребление при заболеваниях почек или нарушениях обмена мочевой кислоты.

Относительно сочетания с другими продуктами плавленый сыр не имеет особых ограничений. Единственное – его не стоит сочетать с жирной пищей, чтобы не перегружать организм. Даже алкоголь с плавленым сыром не создает опасных реакций, а наоборот – немного замедляет его всасывание.

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