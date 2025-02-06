Можно ли есть только раз в день: польза и вред

Питание один раз в день сначала требует от вас сдержания, а затем приводит к перееданию.

Слишком строго ограничивать себя в питании не так здорово, как может казаться на первый взгляд. Безусловно, для похудения важно найти здоровый баланс потребленных и сожженных калорий, но не менее важно есть достаточное количество питательной пищи в течение дня.

Пища снабжает организм нутриентами, необходимыми для нормальной работы. При питании один раз в день трудно обеспечить возможность получить все нужные питательные вещества.

Наука утверждает, что самый здоровый способ питаться в течение дня – это иметь два-три приема пищи с длительным периодом голодания ночью, не есть слишком рано или слишком поздно и употреблять больше калорий в первой половине дня.

Однако диетологи не рекомендуют есть только раз в день, поскольку это может повысить уровень глюкозы в крови, когда мы не едим, или глюкозы натощак. Высокий уровень глюкозы натощак в течение длительного периода времени является фактором риска диабета второго типа.

Чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови на низком уровне, нужно есть чаще одного раза в день, чтобы организм не думал, что голодает, и не высвобождал больше глюкозы, когда вы, в конце концов, едите.

Лучше всего есть два-три раза в день и потреблять большую часть калорий в течение первой половины дня. Это связано с тем, что приемы пищи поздно вечером связаны с сердечно-метаболическими заболеваниями, включая диабет и болезни сердца.

Исследователи сходятся во мнении, что решающее значение имеет регулярность.

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