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Можно ли есть яйца каждый день: диетологи рассказали обо всех мифах, связанных с этим продуктом
Можно ли есть яйца каждый день? Действительно ли они способны увеличивать уровень холестерина? В последнее время яйца стали объектом многочисленных мифов об их влиянии на здоровье. Однако современные исследования и эксперты по питанию все больше подчеркивают их положительные свойства.
Давайте рассмотрим, какие полезные компоненты содержат куриные яйца, какое количество их можно потреблять без вреда для здоровья и какие опасения на этот счет уже неактуальны.
Куриные яйца: пищевая ценность
Яйцо — это почти идеально сбалансированный продукт. Одно среднее куриное яйцо (около 50 г) содержит:
около 6 г высококачественного белка;
полезные жиры, преимущественно мононенасыщенные;
около 70 калорий.
Яйца являются источником витаминов A, D, E, группы B (в частности, B12 и рибофлавина), а также минералов, таких как фосфор, селен, железо и цинк.
Особо следует отметить холин — важное соединение для мозга и нервной системы (примерно 150 мг в желтке). Кроме того, желток богат антиоксидантами лютеин и зеаксантин, поддерживающим здоровье зрения.
Яйца — это настоящая концентрация полезных веществ по сравнительно низкой калорийности. Они являются отличным выбором для спортсменов, детей и всех, кто заботится о здоровом питании.
Действительно ли стоит опасаться холестерина в яйцах
Многих беспокоит холестерин в желтке — около 185–200 мг на одно яйцо. Ранее считалось, что он напрямую повышает уровень «плохого» холестерина в крови.
Однако современные исследования доказывают, что пищевой холестерин из яиц не оказывает значительного влияния на уровень ЛПНП у большинства людей. Организм самостоятельно регулирует производство холестерина через печень.
Сегодня здоровым людям разрешается потреблять до 7 яиц в неделю без ущерба для сердца, то есть 1 яйцо в день абсолютно безопасно.
Для людей с диабетом или сердечными заболеваниями следует проконсультироваться с врачом по количеству желтков, обычно рекомендуют ограничить их до 3–4 в неделю или отдавать предпочтение белкам.
Сколько яиц можно съесть в день без вреда для здоровья
Не существует единой жесткой нормы, поскольку все зависит от вашего образа жизни. Однако большинство диетологов соглашаются, что одно яйцо в день нормально для здорового человека.
В 2020 году Американская ассоциация сердца официально включила одно яйцо в день в здоровый рацион для людей, не имеющих риска сердечных заболеваний.
Некоторые активные люди и спортсмены потребляют 2-3 яйца каждый день, и это также считается допустимым, если уровень холестерина не повышен.
Однако, если потреблять более 7 яиц в неделю, следует контролировать уровень ЛПНП.
Рекомендуемая стратегия:
1 яйцо в день или 2 спустя день;
при необходимости уменьшить количество желтков, используя 1 целое яйцо + дополнительные белки;
белки — источник протеина без жира и холестерина.
Чем полезны яйца
Сытость: яйца снижают аппетит и помогают контролировать вес.
Для мышц: они содержат полный набор аминокислот.
Для костей: является источником витамина D и фосфора.
Для беременных: холин способствует развитию мозга плода.
Для зрения: лютеин и зеаксантин уменьшают риск развития катаракты.
Готовьте яйца правильно: варите, готовьте пашот или омлет без чрезмерного обжаривания. Это позволит сохранить максимум витаминов и избежать образования вредных соединений.
Кому лучше ограничить потребление яиц
Людям со следующими проблемами:
Диабет и сердечные болезни: обязательно проконсультируйтесь с врачом — возможно, рекомендуется ограничить количество желтков до 3 в неделю.
Аллергия: это одна из самых распространенных аллергий среди детей.
Сырые яйца: лучше избегать их из-за риска заражения сальмонеллой и возможный дефицит биотина (через авидин в белке).
Даже спортсменам рекомендуется варить яйца, вместо того чтобы употреблять их сырыми.
Яйца — суперпродукт: питательный, доступный, быстрый в приготовлении и универсальный в рецептах Современная наука доказала, что яйца не только безопасны, но и полезны, если их потреблять в умеренных количествах.
Добавляйте яйца в свой рацион без колебаний, особенно на завтрак. Это источник энергии, сытости и здоровья.