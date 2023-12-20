Можно ли есть йогурт, срок годности которого уже истек, и когда его точно нужно выбросить

Большинство из нас сразу выбрасывает продукты, когда у них истекает срок годности.

Срок годности: что это такое

Срок годности – это гарантия от производителя, что до указанного времени продукт будет оставаться свежим, а после его употребления не возникнет проблем с желудком. В издании Gazeta пишут, что именно просроченный йогурт вызывает больше споров и дискуссий. Нужно ли выбрасывать продукт сразу по истечении срока годности? Оказывается, все не столь однозначно.

Сотрудник Варшавского университета наук о жизни Анджей Яницкий утверждает, если съесть, например, продукты, имеющие долгий срок годности (макароны, крупы) после его окончания, это не повлечет за собой никаких негативных последствий.

Можно ли есть йогурт по истечении срока годности

Как часто мы покупаем целую упаковку, ставим в холодильник и забываем о ней. Стоит ли он использовать?

Прежде всего проверьте консистенцию и запах йогурта. Если вы не обнаружили плесени, неприятного запаха, а его консистенция не слишком густая, но и не слишком редкая, специалисты уверены, что ее можно есть.

Что будет, если съесть просроченный йогурт / Фото: Pexels

Как объясняет доктор Бенджамин Чепмен, профессор Государственного университета Северной Каролины, технически, йогурт, срок годности которого истек, безвреден. Употреблять такой продукт по истечении этого срока можно со 100% уверенностью. Но только в первые 1-2 дня. После этого йогурт станет более кислым и начнет бродить.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что не все йогурты одинаковы. К примеру, если в продукт добавлены фрукты, на них могут вырасти дрожжи и плесень. А это уже совсем другая история.

Что будет, если съесть просроченный йогурт

Специалисты утверждают, если вы открыли просроченный йогурт, съели его и поняли, что его вкус был слишком кислым или невкусным, то самое серьезное, что может возникнуть, — расстройство желудка.

Действительно испорченный йогурт будет обладать настолько неприятным вкусом и ароматом, что вам самим не захочется его есть. Но если вы все-таки это сделаете, то можете получить пищевое отравление с такими симптомами как диарея, рвота, желудочные спазмы.

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