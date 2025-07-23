Почему нельзя кипятить воду во второй раз / © Unsplash

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Люди придумали кипячение, чтобы использовать воду для приготовления пищи и питья. Главная причина – избавиться от микробов и бактерий, которые часто содержатся в сырой воде. На самом деле большая часть вредных веществ действительно погибает под воздействием высокой температуры. Но и с водой после достижения температуры в 100 градусов по Цельсию кое-что происходит:

при кипячении испаряются молекулы воды и кислород;

в любой воде содержатся некоторые примеси и они никуда не деваются при температуре 100 градусов, в частности соли. Однако их концентрация увеличивается, ведь атомов самой воды становится меньше;

молекулы воды также содержат изотопы водорода, а это тяжелые химические элементы, которые устойчивы к температуре в 100 градусов, они "обременяют" жидкость, потому что оседают на дно.

Можно ли кипятить одну и ту же воду дважды

Бактерии погибли уже после первого кипячения, поэтому делать это вторично просто нецелесообразно. Никакой потребности в повторной температурной обработке нет.

Кипяченая вода не имеет вкуса, а потому, когда ее кипятить второй или третий раз, она становится очень невкусной.

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Более того, специалисты утверждают, что повторное кипячение запросто "убивает" воду. Ведь при этой процедуре испаряется кислород, нарушающий саму молекулу H2O с точки зрения химии. Поэтому и возникло еще одно название такого напитка – "мертвая вода".

Примеси и соли после кипячения все равно остаются, а вот вода и кислород каждый раз уходят, поэтому концентрация солей становится все больше. Хотя наш организм этого не ощущает, но это не очень хорошо для здоровья.

Кипятим мы, как правило, хлорированную воду, а при температуре в 100 градусов по Цельсию он вступает в реакцию с органическими веществами. В результате образуются канцерогены, а чаще кипячение только увеличивает их концентрацию. Такие вещества для человека крайне нежелательны, ведь вызывают разные виды рака.

Вообще кипяченая вода мало полезна, а повторная обработка делает ее еще и вредной. Поэтому нужно соблюдать несколько важных правил. В первую очередь, каждый раз наливайте свежую воду для кипячения, не приливая ее к старой жидкости. Также дайте воде постоять несколько часов, прежде чем ее кипятить.

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