Можно ли кормить ребенка после кесарева сечения: простой ответ

Независимо от того, как вы будете рожать ребенка, вы можете кормить грудью.

Какую бы анестезию вам ни сделали, она не будет препятствовать грудному вскармливанию. Не нужно давать новорожденному никаких заменителей молока до того, как вы сможете приложить его к груди.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Как можно раньше, возможно, еще в операционной, в зависимости от состояния матери или новорожденного, должен происходить контакт «кожа к коже». В определенных случаях для осуществления контакта «кожа к коже» младенца можно выложить на грудь отца или другого партнера сразу после родов.

Жидкость, производимая грудью женщины в первые дни после рождения, называется молозивом. Оно содержит все питательные вещества, необходимые младенцу, а также антитела матери для его защиты, поэтому очень важно, чтобы в первые дни жизни малыш получил его. Это очень концентрированная еда. Поэтому для ребенка нескольких капель молозива, которые производятся в начале, будет достаточно.

"Если ваш ребенок или вы после кесарева сечения нуждаетесь в определенном уходе — это не значит, что вы не сможете кормить его грудью. Не стесняйтесь просить родных о помощи и у вас все получится!", — говорится в сообщении.

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Почему грудное вскармливание важно

Напомним, что мы рассказывали о том, можно ли заниматься спортом во время грудного вскармливания. Как стало известно, большинство женщин могут заниматься спортом или другими физическими активностями в период, когда они кормят грудью.

К тому же кормящая грудью женщина теряет около 500 дополнительных калорий в день, производя грудное молоко.

Поэтому следует продолжать сбалансированное разнообразное питание и вес после родов постепенно вернется в норму.

А вот питание мамы в период лактации должно быть разнообразным и сбалансированным. Важно включать в свой рацион овощи и фрукты, рис, хлеб, макароны, картофель, мясо, рыбу, яйца, бобовые и молочные продукты.

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