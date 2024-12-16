Можно ли пить какао каждый день: раскрыты все свойства этого напитка для нашего здоровья

Оказывается любимый многими напиток какао – это не просто приятный вкус, но и целый букет витаминов и микроэлементов.
Ободрить и поднять настроение может даже сам аромат какао. Поэтому неудивительно, что этот напиток любим не только среди детей, но и среди многих взрослых.
В чем польза какао
В 100 г какао содержится:
- 24 г белка;
- 15 г жира;
- 10 г углеводов;
- 35 г пищевых волокон;
- 2 г сахаров.
Также оно содержит немало минералов, в частности фосфор, магний, железо, марганец и цинк.
Главная особенность какао состоит в его горьком вкусе. Поэтому чаще всего при приготовлении напитка или других блюд к нему добавляют сахар. Именно поэтому какао и становится менее полезным. Однако даже если вы будете употреблять 5-10 г этого порошка ежедневно, то будете получать неплохую дозу антиоксидантов.
Кому кака нужно употреблять
Особое вещество, содержащееся в какао, эпикатехин способствует улучшению мозгового кровообращения, чем способствует хорошей памяти. Поэтому этот продукт показан людям всех возрастов. Школьники и студенты с его помощью будут лучше учиться, а люди среднего и старшего возраста перестанут забывать важную информацию.
Еще одно вещество, ресвератрол, отличается антисклеротическим действием, а теобромин положительно влияет на работу нервной системы, стимулирует работу сердечной мышцы. Поэтому лучше заменить утренний кофе на кружку какао.
Однако в какао содержится еще и большое количество пуринов и оксалатов, которые могут плохо влиять на работу почек и суставов. А теобромин обладает легким возбуждающим действием, которое подходит не всем.
Как добавить в рацион какао
Конечно, вы можете готовить из порошка напиток, а какао можно добавлять к несладкому йогурту, вместе с фруктами, орехами и ягодами.
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