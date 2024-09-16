Можно ли пить растворимый кофе каждый день: какие полезные свойства имеет этот напиток для организма

Если вы любите ежедневно пить растворимый кофе, эта информация будет вам полезна.

Главное преимущество растворимого кофе в том, что его можно быстро приготовить. Буквально за считанные минуты вы получаете чашку ароматного напитка и можете им наслаждаться.

Однако эксперты утверждают, что такой напиток не всегда полезен для нашего здоровья.

Как изготовляют растворимый кофе

В этом процессе кофейные зерна подвергаются обжариванию, а позже измельчаются. Затем смесь варят, затем высушивают под высоким давлением. Именно после этого получаются гранулы, которые позже мы заливаем кипятком.

Длительное вываривание резко снижает концентрацию химических соединений, но и полезных веществ становится гораздо меньше. Поэтому растворимый кофе оказывает не такое положительное влияние на человеческий организм, как другие виды этого напитка.

Растворимый кофе: польза

В растворимом кофе, который можно заварить в считанные минуты, просто залив кипятком, сохраняется минимальное количество кафестола (к примеру, в кофе, который был приготовлен в турке, его больше в несколько раз). Это вещество приводит к образованию бляшек в сосудах.

То есть, теоретически, растворимый кофе полезнее того, что был приготовлен в турке.

Хотя содержание кофеина и меньше, чем в зерновом кофе, этот ароматный напиток также помогает оставаться бодрым и энергичным определенное время.

Вред растворимого кофе

Здесь все зависит от того, насколько качественный продукт вы употребляете, а также как часто вы пьете кофе.

Однако, было обнаружено, что растворимый кофе психологическую зависимость вызывает скорее зерновой. Из-за постоянного употребления нервная система "расшатывается", а потому включиться в работу после чашечки ароматного напитка становится все труднее. Отсюда появляются бессонница, раздражительность, нервозность.

Дополнительно любой кофе повышает артериальное давление, из-за чего сильно страдает сердечно-сосудистая система. Дело в том, что в растворимом кофе имеется хлорогеновая кислота. Она может привести к определенным заболеваниям сердца и даже стать причиной инфаркта. Кофеин дополнительно вымывает такой нужен нашим костям кальций.

Растворимый кофе сильно бьет по стенкам желудка и слизистой. Именно поэтому развиваются язва, повышенная кислотность, гастрит.

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