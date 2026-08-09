Можно ли пить вчерашний чай, как долго может храниться заваренный напиток

Можно ли пить вчерашний чай

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Собираясь утром на работу, мы обычно не завариваем свежий чай, особенно когда есть вчерашний. Но это неправильно, и мы рассказываем почему. Японцы, например, приравнивают несвежесваренный чай к змеиному яду. А по мнению экспертов, заварка сохраняет полезные свойства только в первые 15 минут. Далее с чаем происходят метаморфозы, в листьях чая начинают накапливаться тяжелорастворимые дубильные и азотистые соединения, плохо влияющие на желудочно-кишечный тракт, активизируя чрезмерное выделение желудочного сока.

Почему нельзя пить несколько раз заваренный чай

Чай, который заваривают несколько раз, с каждой заваркой теряет полезные микроэлементы. Первая заварка извлекает из чайных листьев почти 70% полезных микроэлементов, вторая заварка — 30%, потребляя третью заварку, вы получите лишь 10% полезных свойств чая.

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С вредными веществами, наоборот, с каждым завариванием количество вредных веществ будет увеличиваться — чем меньше процент полезных веществ в чае, тем выше процент опасных примесей будет в нем.

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Чем опасна пленка, образующаяся на поверхности чая

Это так называемая оксидная плёнка, которая формируется вследствие воздействия кислорода на открытую поверхность напитка и последующего процесса окисления. Оксидная пленка богата магнием, железом, кальцием, молекулами белка, но в то же время крайне опасна для употребления из-за содержания гуанина, кофеина и теофиллина. Вредные вещества наносят сильный «удар» по всем органам желудочно-кишечного тракта, особенно по печени.

Органические соединения и содержащиеся в пленке дубильные вещества при контакте с воздухом окисляются и превращаются в идеальную среду для патогенной микрофлоры. А через сутки там начинают развиваться плесневые грибы. К тому же их не разрушит даже крутой кипяток, которым многие заливают вчерашнюю заварку. Организм начинает бороться с патогенной микрофлорой, как результат аллергические реакции и раздраженный кишечник в анамнезе. А в самом худшем случае можно допиться и до язвы желудка.

Чем опасен чайный налет

Налет на стенках чашки чая необязательно образуется при длительном нахождении чая в кислородной среде, а может проявиться даже через час-полтора после приготовления напитка. Если такой налет образовался, лучше откажитесь от этого чая и приготовьте новый напиток. Налет формируется различными патогенными бактериями, исключающими возможность попадания полезных веществ и микроэлементов в организм. Более того, вышеупомянутые бактериальные соединения раздражают слизистые желудочно-кишечного тракта, способствуют активным процессам брожения и гниения в полости желудка, поэтому потребление такого чая может обернуться таким серьезным заболеванием, как язва желудка.

Вчерашний чай может повышать давление

Если оставить заварку, со временем эфирные масла и чайные полифенолы окислятся, а аминокислоты и витамины разрушатся. В то же время чем больше настаивается чай, тем больше в нем накапливается кофеин. Если чай простоит долго, кофеин может вызвать чрезмерную возбудимость, учащенное сердцебиение и повышенное давление.

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Холодный чай и камни в почках

Не все так просто с холодным чаем, который любят пить в жаркую погоду. Холодный чай не принесет вашему организму никакой пользы. Выяснилось, что в охлажденном напитке образуется большое количество солей и эфиров щавелевой кислоты — оксалата. Они есть и в горячем напитке, но их концентрации в остывшем чае просто зашкаливает. Эти оксалаты, по мнению ученых, приводят к образованию камней в почках.

Сколько раз можно заваривать чай

Хотя у заваренного чайного листа и на короткий срок годности, его можно заваривать несколько раз, правда, в ограниченный промежуток времени. Это зависит от метода ферментации. Черный чай менее пригоден для повторного заваривания, но еще один раз он даст то, что нужно. А вот зеленый, белый и красный чай можно заливать 3-4 раза кипятком, с каждым завариванием увеличивая время ожидания на одну-две минуты. Улун можно использовать и больше. Любой заваренный чай нужно хранить в холодильнике.

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