Можно ли пить вчерашний чай, как долго может храниться заваренный напиток

Можно ли использовать чайную заварку на следующий день, сколько можно пить заваренный чай, почему нельзя пить холодный чай, читайте в материале ТСН.ua

Собираясь утром на работу, мы обычно не завариваем свежий чай, особенно, когда есть вчерашний. Но это не правильно и рассказываем почему. Японцы, например, приравнивают не свежесваренный чай к змеиному яду. А по мнению экспертов, заварка сохраняет полезные свойства только первые 15 минут. Далее с чаем происходят метаморфозы, в листьях чая начинают накапливаться труднорастворимые дубильные и азотистые соединения, которые плохо влияют на желудочно-кишечный тракт, активизируя чрезмерное выделение желудочного сока.

Почему нельзя пить несколько раз заваренный чай

Чай, который заваривают несколько раз, с каждой заваркой теряет полезные микроэлементы. Первая заварка извлекает из чайных листьев почти 70% полезных микроэлементов, вторая заварка – где-то 30%, потребляя третью заварку, получите только 10% полезных свойств чая.

С вредными веществами, наоборот, при каждой заварке количество вредных веществ будет увеличиваться, чем меньше процент полезных веществ в чае, тем выше процент в нем будет опасных примесей.

Чем опасна пленка, образующаяся на поверхности чая

Это так называемая оксидная пленка, которая формируется вследствие воздействия кислорода на открытую поверхность напитка и последующего процесса окисления. Оксидная пленка богата магнием, железом, кальцием, молекулами белка, но в то же время крайне опасна для употребления из-за содержания гуанина, кофеина и теофиллина. Вредные вещества наносят сильный «удар» по всем органам желудочно-кишечного тракта, особенно по печени.

Органические соединения и содержащиеся в пленке дубильные вещества при контакте с воздухом окисляются и превращаются в идеальную среду для патогенной микрофлоры. А через сутки там начинают развиваться плесневые грибы. Причем их не разрушит даже крутой кипяток, которым многие заливают вчерашнюю заварку. Организм начинает бороться с патогенной микрофлорой, как результат аллергические реакции и раздраженный кишечник в анамнезе. А в самом худшем случае можно допиться и до язвы желудка.

Чем опасен чайный налет

Налет на стенках чашки чая – не обязательно образуется при длительном нахождении чая в кислородной среде, а может проявиться даже через полтора часа после приготовления напитка. Если такой налет образовался, лучше откажитесь от этого чая и приготовьте новый напиток. Налет формируется различными патогенными бактериями, исключающими возможность попадания полезных веществ и микроэлементов в организм. Более того, вышеупомянутые бактериальные соединения раздражают слизистые желудочно-кишечного тракта, способствуют активным процессам брожения и гниения в полости желудка, поэтому потребление такого чая может обернуться таким серьезным заболеванием, как язва желудка.

Вчерашний чай может повышать давление

Если оставить заварку, со временем эфирные и чайные полифенолы окислятся, а аминокислоты и витамины разрушатся. В то же время чем больше настаивается чай, тем больше в нем накапливается кофеина. Если чай простоит долго, кофеин вызовет чрезмерную возбудимость, учащенное сердцебиение и повышенное давление.

Холодный чай и камни в почках

Не все так просто с холодным чаем, который любят пить в жаркую погоду. Холодный чай не принесет вашему организму никакой пользы. Выяснилось, что в охлажденном напитке образуется большое количество солей и эфиров щавелевой кислоты – оксалата. Они есть и в горячем напитке, но в остывшем концентрация их просто зашкаливает. Эти оксалаты, по мнению ученых, приводят к образованию камней в почках.

Сколько раз можно заваривать чай

Хотя у заваренного чайного листа и короткий срок годности, его можно заваривать несколько раз, правда, в ограниченный промежуток времени. Это зависит от метода ферментации чая. Черный чай менее пригоден для повторного заваривания, но еще раз он даст то, что нужно. А вот зеленый, белый и красный чай можно заливать 3-4 раза кипятком, с каждым завариванием увеличивая время ожидания на одну-две минуты. Улун можно использовать и больше. Любой заваренный чай нужно хранить в холодильнике.

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