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Можно ли пить вчерашний чай, как долго может храниться заваренный напиток

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Можно ли пить вчерашний чай, как долго может храниться заваренный напиток

Можно ли пить вчерашний чай

Можно ли использовать чайную заварку на следующий день, сколько можно пить заваренный чай, почему нельзя пить холодный чай, читайте в материале ТСН.ua

Собираясь утром на работу, мы обычно не завариваем свежий чай, особенно, когда есть вчерашний. Но это не правильно и рассказываем почему. Японцы, например, приравнивают не свежесваренный чай к змеиному яду. А по мнению экспертов, заварка сохраняет полезные свойства только первые 15 минут. Далее с чаем происходят метаморфозы, в листьях чая начинают накапливаться труднорастворимые дубильные и азотистые соединения, которые плохо влияют на желудочно-кишечный тракт, активизируя чрезмерное выделение желудочного сока.

Почему нельзя пить несколько раз заваренный чай

Чай, который заваривают несколько раз, с каждой заваркой теряет полезные микроэлементы. Первая заварка извлекает из чайных листьев почти 70% полезных микроэлементов, вторая заварка – где-то 30%, потребляя третью заварку, получите только 10% полезных свойств чая.

С вредными веществами, наоборот, при каждой заварке количество вредных веществ будет увеличиваться, чем меньше процент полезных веществ в чае, тем выше процент в нем будет опасных примесей.

Чем опасна пленка, образующаяся на поверхности чая

Это так называемая оксидная пленка, которая формируется вследствие воздействия кислорода на открытую поверхность напитка и последующего процесса окисления. Оксидная пленка богата магнием, железом, кальцием, молекулами белка, но в то же время крайне опасна для употребления из-за содержания гуанина, кофеина и теофиллина. Вредные вещества наносят сильный «удар» по всем органам желудочно-кишечного тракта, особенно по печени.

Органические соединения и содержащиеся в пленке дубильные вещества при контакте с воздухом окисляются и превращаются в идеальную среду для патогенной микрофлоры. А через сутки там начинают развиваться плесневые грибы. Причем их не разрушит даже крутой кипяток, которым многие заливают вчерашнюю заварку. Организм начинает бороться с патогенной микрофлорой, как результат аллергические реакции и раздраженный кишечник в анамнезе. А в самом худшем случае можно допиться и до язвы желудка.

Чем опасен чайный налет

Налет на стенках чашки чая – не обязательно образуется при длительном нахождении чая в кислородной среде, а может проявиться даже через полтора часа после приготовления напитка. Если такой налет образовался, лучше откажитесь от этого чая и приготовьте новый напиток. Налет формируется различными патогенными бактериями, исключающими возможность попадания полезных веществ и микроэлементов в организм. Более того, вышеупомянутые бактериальные соединения раздражают слизистые желудочно-кишечного тракта, способствуют активным процессам брожения и гниения в полости желудка, поэтому потребление такого чая может обернуться таким серьезным заболеванием, как язва желудка.

Вчерашний чай может повышать давление

Если оставить заварку, со временем эфирные и чайные полифенолы окислятся, а аминокислоты и витамины разрушатся. В то же время чем больше настаивается чай, тем больше в нем накапливается кофеина. Если чай простоит долго, кофеин вызовет чрезмерную возбудимость, учащенное сердцебиение и повышенное давление.

Холодный чай и камни в почках

Не все так просто с холодным чаем, который любят пить в жаркую погоду. Холодный чай не принесет вашему организму никакой пользы. Выяснилось, что в охлажденном напитке образуется большое количество солей и эфиров щавелевой кислоты – оксалата. Они есть и в горячем напитке, но в остывшем концентрация их просто зашкаливает. Эти оксалаты, по мнению ученых, приводят к образованию камней в почках.

Сколько раз можно заваривать чай

Хотя у заваренного чайного листа и короткий срок годности, его можно заваривать несколько раз, правда, в ограниченный промежуток времени. Это зависит от метода ферментации чая. Черный чай менее пригоден для повторного заваривания, но еще раз он даст то, что нужно. А вот зеленый, белый и красный чай можно заливать 3-4 раза кипятком, с каждым завариванием увеличивая время ожидания на одну-две минуты. Улун можно использовать и больше. Любой заваренный чай нужно хранить в холодильнике.

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Дата публикации
Просмотры
1159
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