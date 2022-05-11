Можно ли сгенерировать в "Дії" COVID-сертификат по истечении его срока годности

Можно ли сгенерировать в "Дії" COVID-сертификат по истечении его срока годности

Минздрав отвечает на самые распространенные вопросы, с которыми обращаются украинцы в контакт-центр.

Объясняем, можно ли сгенерировать в "Дії" COVID-сертификат по истечении его срока годности.

Если у вас в "Дії" исчез COVID-сертификат по истечении его срока годности, вы можете повторно отправить запрос на создание документа – и он снова появится в приложении.

Это новые правила отображения цифрового документа в "Дії".

Теперь международный COVID-сертификат будет храниться в устройстве в течение 1,5 года. Следовательно, сертификат можно использовать как документ, подтверждающий вакцинальный статус от COVID-19.

Однако использовать документ после истечения его срока годности во избежание карантинных ограничений не получится. Для этого нужно делать следующую очередь прививки и сгенерировать новый активный сертификат.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.