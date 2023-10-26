Можно ли спать под электроодеялом: эксперты удивили ответом

Одеяла с подогревом могут негативно влиять на ваше здоровье и сон.

Эксперты предупреждают, что сон с электрическим одеялом может нанести вред вашему здоровью. Риск может заключаться в непреднамеренном перегреве тела. Специалисты объяснили, как различные медицинские состояния, такие как диабет, могут вызвать нейропатию, описывающую повреждение периферических нервов.

Об этом пишет The Mirror.

Периферическая нейропатия развивается, когда нервы повреждаются в конечностях тела, таких как кисти, стопы и руки. Это может вызвать боль, покалывание, а также онемение.

По словам доктора Евы Глейзер и доктора Элизабет Ко, любой из этих симптомов может привести к нарушению чувствительности человека к теплу, особенно во время сна.

"Это повышает риск перегрева во время сна с электрическим одеялом или даже получения ожогов в местах прямого контакта с прибором", — говорят они.

Хотя были сообщения о случаях смерти от теплового удара, вызванного электрическими одеялами, врачи заверили, что такие случаи "чрезвычайно редки". Они также предупредили, что одеяла с подогревом могут отрицательно влиять на сон.

Исследования показали, что во время сна температура тела тела снижается на один-два градуса, что связано с улучшением качества сна. Эксперты предполагают, что нагретая спальная среда может вмешиваться в ночные температурные циклы организма и препятствовать сну.

Они также обсудили влияние электрических одеял и электромагнитных полей (ЭМП). Национальный институт рака утверждает, что одеяла с подогревом являются источником электрических и магнитных полей очень низкой частоты.

Врачи говорят: "Беспокойство вызывает то, что, поскольку наши тела генерируют миллиарды крошечных электрических импульсов, на которые могут влиять внешние ЭМП, их влияние может представлять опасность для здоровья".

Вместо того чтобы использовать электрическое одеяло на всю ночь, врачи предложили предварительно подогревать кровать за час до сна и выключать ее, когда вы ложитесь в постель. Другой вариант – использовать несколько одеял, чтобы согреться до утра.

Важно отметить, что электрическое постельное белье никогда не следует использовать для младенцев или людей, которые не могут двигаться. Также следует убедиться, что одеяло исправно, и следовать инструкциям производителя по хранению, обслуживанию и чистке.

Раньше мы писали, почему ночью нужно спать в носках.

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