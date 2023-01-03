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Можно ли употреблять алкоголь во время кормления грудью: простой ответ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
1 мин
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Можно ли употреблять алкоголь во время кормления грудью: простой ответ

Фото: Credits

Во время грудного вскармливания лучше отказаться от алкогольных напитков.

Об этом пишет UNICEF Ukraine. 

Помните, что нет безопасного уровня алкоголя.

Алкоголь попадает в грудное молоко, а с ним передается ребенку во время кормления. Употребление таких напитков может вызвать проблемы со сном, ростом и развитием малыша. Также употребление алкоголя может быть причиной лактостаза (застой грудного молока), а чрезмерное употребление алкоголя может привести к уменьшению количества молока.

Отказ от алкоголя – самый безопасный выбор для вашего ребенка.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, можно ли кормить ребенка после кесарева сечения.

Добавим, что грудное вскармливание уменьшает боль при вакцинации детей.

Также мы советовали, как хранить грудное молоко в условиях отсутствия электричества.

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