Можно ли вакцинироваться против COVID-19 аллергикам: ответ НСЗУ

Можно ли вакцинироваться против COVID-19 аллергикам: ответ НСЗУ

Аллергия на пищу, домашних животных, лекарства не является противопоказанием к вакцинации против COVID-19.

Люди с аллергией могут сомневаться, делать ли прививку против COVID-19, поскольку считают, что вакцинация мол им повредит. Но, если аллергия не связана с реакцией на процедуру и компонентом вакцины, то иммунизироваться обязательно надо.

Об этом информирует Национальная служба здоровья Украины.

Специалисты напомнили, что аллергия — это реакция иммунной системы на аллерген. По состоянию на сейчас науке пока известно более 20 тысяч аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

В НСЗУ отмечают, если есть аллергия не связана с вакцинами, например, на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства, то прививаться можно, она не является противопоказанием.

"Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться. Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины", — говорится в сообщении.

Состав вакцин можно найти в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Или спросить у медицинских работников в месте вакцинации.

Однако, если есть аллергия на один из компонентов конкретной вакцины, то прививаться именно ею не стоит.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовит перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Людям, у которых есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации, выдается соответствующая специальная медицинская справка, свидетельствующая, что этим пациентам нельзя делать прививку.

Напомним, после коронавируса многие страдают постковидным синдромом. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.

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