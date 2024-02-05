Можно ли выжить, если есть только хлеб: ответ ученых вас удивит

Конечно, самостоятельно это лучше не проверять. Тем более что ученые уже все определили с помощью исследований.

Углеводы, особенно хлеб, любит большинство украинцев. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что будет, если есть только один хлеб? Как это отразится на нашем здоровье?

Если есть только одно блюдо, это может сэкономить время, деньги и усилия. Тем более что многие продукты действительно содержат почти все полезные для организма вещества. Например, тот же картофель, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Однако, некоторые из них содержатся в таком мизерном количестве, что нужно съесть гораздо больше дневной нормы овоща и все равно рано или поздно вы столкнетесь с дефицитом.

То же касается и хлеба. Но следует также отметить, что не все его виды одинаково полезны. В отличие от того же картофеля или риса, которые являются самостоятельными продуктами, хлеб производится из комбинации зерна, воды и определенного вида микробов. Дрожжи, микробы и некоторые бактерии разрушают зерно и обнажают питательные вещества, к которым при других условиях люди добраться не могут. В экологическом портале Grist отмечается, что хлеб, как конечный продукт, гораздо питательнее, чем зерно, из которого он готовится.

Например, если сравнить ценность овсяной каши, которая, по сути, целостными зернами, замоченными в воде, с обычным хлебом, то последний окажется питательнее. Все дело в том, что каша, в отличие от хлеба, не проходит процесс ферментации, когда полезные вещества высвобождаются из зерен. Но это только в том случае, если испечь хлеб традиционным способом. Сегодня, к сожалению, большинство видов производится из смеси белой муки и коммерческих дрожжей, что исключает и цельные зерна, и питательные вещества.

Можно ли питаться только хлебом: и почему это не вариант

Что будет, если есть слишком много хлеба / Фото: Unsplash

Теоретически, выжить только на одном хлебе можно. Но его нужно готовить из цельного зерна, дрожжей и бактерий, что обеспечивает соединение полезных веществ. Одним из лучших видов хлеба традиционный продукт на закваске. Процесс ферментации в таком случае медленный, что обеспечивает раскрытие питательных веществ внутри цельных зерен.

Однако, конечно, чтобы выжить только одну закваску будет недостаточно. В любом случае вы, как и с картофелем, столкнетесь с дефицитом определенных веществ. В частности, вы не сможете получить достаточное количество витаминов С, D и B12, а также кальция.

Кроме этого, еще задолго до того, как появится дефицит, человек может столкнуться с таким психологическим феноменом, как сенсорное специфическое насыщение. Ученые обнаружили, чем дольше человек потребляет определенный продукт, тем меньшее удовольствие от него получает. Некоторые продукты, такие как хлеб, более подвержены этому. Поэтому в рацион питания обязательно нужно вносить разнообразие.

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