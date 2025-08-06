Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении: как этот напиток на него влияет

Как зеленый чай влияет на давление / © Pixabay

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Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов, и оно состоит из двух основных показателей: систолического (верхнего) и диастолического (нижнего). У взрослого человека нормальным считается давление ниже 120/80 мм рт.

Зеленый чай изготавливают из листьев растения Camellia sinensis, которые богаты катехинами, кофеином, аминокислотами (в том числе L-теанин) и многочисленными антиоксидантами. Эти вещества по-разному влияют на организм, балансируя между стимуляцией и успокоением. Катехины, например эпигалокатехин галат (EGCG), обладают способностью расширять сосуды, что помогает снижать давление. В то же время, кофеин может временно повышать артериальное давление, активизируя работу сердца.

Научные исследования свидетельствуют о том, что регулярное потребление зеленого чая способно снизить систолическое давление на 2–5 мм рт. ст., а диастолическое — примерно на 0,5-1 мм рт. ст. Этот эффект особенно заметен у людей с гипертензией. В то же время влияние напитка зависит от способа заваривания, количества выпитого и индивидуальных особенностей организма.

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Катехины — природные охранники сердечно-сосудистой системы зеленого чая

Катехины — это мощные антиоксиданты, которые превращают зеленый чай в настоящий защитник здоровья сердца. Они снижают воспалительные процессы, повышают гибкость сосудов и предотвращают накопление вредных бляшек на их стенках. Наиболее сильным среди них является эпигалокатехин галат (EGCG), который действует как естественный сосудистый релаксант, уменьшая сопротивление крови при движении по сосудам.

Согласно исследованиям, катехины способствуют расслаблению гладкомышечных клеток сосудов, что помогает снижать АД. Это сравнимо с тем, как легкий ветерок разглаживает волны на поверхности водоема. Регулярное употребление зеленого чая (по 1–2 чашки ежедневно в течение 3–6 месяцев) способно снизить риск сердечных заболеваний на 21%, а риск инсульта — на 34%.

Интересно, что положительное влияние катехинов нарастает с течением времени: одна чашка не даст мгновенного результата, но систематическое употребление делает зеленый чай эффективным элементом профилактики сердечных проблем.

Кофеин в зеленом чае: польза и риски

Кофеин в зеленом чае — это тот же стимулятор, который содержится в кофе, но его действие смягчается аминокислотой L-теанин, успокаивающей нервную систему. В средней чашке зеленого чая (240 мл) содержится от 20 до 50 мг кофеина, в зависимости от сорта и продолжительности заваривания, в то время как в кофе может быть от 80 до 120 мг.

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Кофеин способен вызвать кратковременное повышение давления, особенно если напиток заваривать долго — 5–7 минут, поскольку он стимулирует работу сердца и сужает сосуды.

Для людей с повышенным давлением важно правильно заваривать чай: не дольше 2 минут и с минимальным количеством листьев. Это позволяет снизить содержание кофеина и позволит катехинам проявить свои сосудорасширяющие свойства и помочь в контроле АД.