Мужчина год ел только блюда из картофеля: что с ним произошло, действительно ли это возможно и безопасно

В 2016 году австралиец Эндрю Тейлор решился на невероятный эксперимент — он целый год ел только блюда из картофеля. Так он пытался бороться с пищевыми соблазнами и похудеть. Удалось ли ему это?

Эндрю Тейлор решил сесть на монодиету из одного картофеля тогда, когда его вес превысил 150 кг. Сначала мужчина хотел проводить эксперимент только месяц, но в результате увлекся и продлил его на год.

Интерес австралийца подогревали еще и полученные результаты. Ведь за 30 дней такой монодиеты мужчина похудел на 10 килограммов. Весь эксперимент Эндрю показывал своим подписчикам в социальной сети.

Как утверждал сам Тейлор, мысль о монодиете появилась у него тогда, когда он понял, что имеет пищевую зависимость. Эксперимент длиной в один год принес ошеломляющие результаты. Употребляя только один картофель, мужчина смог похудеть на 52 килограмма. При этом улучшилось и состояние его здоровья. В частности, нормализовалось АД, уменьшился уровень сахара в крови и уровень холестерина.

Эндрю Тейлор год ел только блюда из картофеля / Фото: Фото из открытых источников

Следует отметить, что даже во время монодиеты Эндрю пытался разнообразить свое меню. Так он добавлял в блюда из картофеля различные специи, приправы, сушеные травы, иногда использовал обезжиренное соевое молоко и малокалорийные соусы. Также он готовил блюда из сладкого картофеля – батата.

Чтобы восполнить дефицит мяса в рационе, мужчина добавил необходимые витамины и минералы, в частности, Тейлор пил добавки с витамином B12. Дополнительно занимался спортом. Он верит, что именно это вместе дало такой замечательный результат.

По истечении одного года Тейлор перешел на более сбалансированную диету. Он по-прежнему употребляет много блюд из картофеля, но добавил в свой рацион фрукты, другие овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Благодаря такому режиму ему удается удерживать вес.

Сколько можно прожить на картофеле и почему такой эксперимент не для всех

Сколько картошки можно есть в день / Фото: Unsplash

Конечно, результаты автралийца ошеломляют, но стоит отметить, что любая монодиета – это стресс для организма. Чтобы выжить, ему нужно 20 аминокислот, из которых девять незаменимы (т.е. мы сами их производить не можем, а получаем только с пищей). Кроме этого, также нужны минералы и витамины. К сожалению, нет ни одного продукта, который мог бы закрыть все потребности.

Сколько картофеля можно съедать в день? Белый картофель – продукт, который действительно содержит почти все незаменимые аминокислоты, необходимые для борьбы с болезнями и восстановления клеток. Достичь дневной нормы этих веществ можно, если съедать в день 5 картофелин. Однако, если долго питаться только картофелем, возникает дефицит минералов и витаминов. Поэтому рано или поздно придется добавлять в рацион и другие продукты. К примеру, батат, содержащий витамины А, С и Е.

Не стоит забывать, что картофель может быть не только полезным, но и вредным. Она богата углеводами, которые могут вызвать резкие скачки сахара в крови, что создает немалую нагрузку на инсулиновую систему. Но почему тогда Эндрю Тейлор похудел? Дело в том, что он добавлял в свой рацион минералы и витамины в капсулах, а также ел батат, соусы, соевое молоко. А еще его эксперимент проходил под наблюдением врачей.

Если вы решили сесть на диету, помните, что организму прежде всего нужно разнообразие.

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