На каком масле полезно готовить: специалисты назвали два лучших вида

Мы используем масло для жарки, запекания, заправок салатов, а также добавляем в тесто. Хотя растительные масла не являются основной группой пищевых продуктов, они все еще являются важным источником ненасыщенных жиров и витамина Е, улучшающих уровень липопротеинов высокой плотности или хорошего холестерина.

Об этом говорится в материале Yahoo.

Но некоторые виды масла содержат трансжиры, часто используемые в ресторанных фритюрницах.

Итак, определим, какое масло является самым полезным? Вот что говорит диетология и фуд-блогерша Эбби Шарп.

На каком масле полезнее всего готовить

"Разнообразие — это приправа жизни", — говорит диетология, отмечая, что разные виды масла содержат разное содержание жира.

Все эти различные жирные кислоты имеют уникальные преимущества и играют свою роль в функционировании организма, поэтому самая здоровая диета — это содержащая разнообразные жиры.

Одним из любимых масел Шарп является масло семян льна, поскольку оно богато омега-3 жирными кислотами, но имеет низкую температуру дымления. А для приготовления пищи лучше использовать масло авокадо и оливковое.

"Оба вида имеют действительно отличные, благоприятные профили мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, поэтому, вероятно, они снижают уровень ЛПНП, который является плохим холестерином, и повышают уровень ЛПВП", — говорит Шарп.

Более того, масло авокадо содержит 50% дневной нормы витамина D и многие другие антиоксиданты.

Шарп рекомендует использовать более нерафинированное растительное масло, поскольку процесс рафинации истощает некоторые важные питательные вещества. Но, по ее словам, эти виды, как правило, более дорогие и имеют меньший срок хранения.

Вот краткое распределение четырех основных типов жира, присутствующих в разных видах масла и пищи.

Трансжир обычно встречается в форме частично гидрогенизированного масла, которое, как известно, повышает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета второго типа.

Насыщенный жир: чаще всего содержится в мясе, сливочном масле и кокосовом масле, и его часто рекламируют как "плохой", но исследования показали, что нет существенной связи между насыщенным жиром и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мононенасыщенные жиры : более полезный для сердца вариант по сравнению с транс- и насыщенными жирами, повышающими уровень ЛПВП.

Полиненасыщенные жиры : содержат полезные омега-3 жирные кислоты (часто содержащиеся в рыбе, грецких орехах и конопляных сердцах) и омега-6 жирные кислоты

"Нам следует меньше беспокоиться об общем потреблении насыщенных жиров по сравнению с соотношением насыщенных к ненасыщенным жирам", — говорит Шарп.

Фото: УНИАН

А что с рапсовым маслом?

Многие специалисты считают рапсовое масло опасным вариантом. Но рапсовое масло не вредно для вас в умеренных количествах, говорит Шарп. Она считает, что этот вид получил плохую репутацию из-за дезинформации о том, что это масло является "воспалительным" из-за содержания омега-6.

"Омега-6 в изоляции не является проблемой для нашего здоровья. Эти ненасыщенные жирные кислоты вызывают воспаление, но когда дело доходит до понимания воспаления в организме, это действительно сводится к соотношению омега-6 к омега-3", — говорит Шарп.

На самом деле, масло имеет благоприятное соотношение омега-6 и омега-3 и содержит низкое содержание насыщенных жиров.

"Причина, почему рапсовое масло так сильно демонизируется, состоит в том, что оно обычно содержится во многих пищевых продуктах с высокой степенью обработки", — говорит Шарп, ссылаясь на длительную стабильность рапсового масла и хорошую температуру дымления.

Но это не значит, что сама нефть токсична или ядовита.

Приготовление с маслом вредно для вас?

"У TikTok так много молодых людей, которые потребляют эту информацию и получают большинство своих знаний о здоровье из Сети", — говорит Шарп.

Вы не должны бояться добавлять масло в рацион, говорит оно, потому что мы потребляем масло в умеренных количествах – вы добавляете столовую ложку или две на сковороду, а не выпиваете стакан.

"Я думаю, что мы можем использовать масла в умеренном количестве, чтобы улучшить процесс приготовления пищи и улучшить вкус и получить полезные для сердца жиры", — говорит диетология.

А еще она советует добавлять целый авокадо в салат, а не пытаться извлечь эти питательные вещества из нескольких столовых ложек его масла.

Также напомним, как оливковое масло и лимонный сок улучшают наше здоровье.

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