На Львовщину доставили новую партию вакцины Moderna против коронавируса

Прививку можно получить в медучреждениях области, предварительно обратившись к семейным врачам.

Во Львовщину прибыли новые партии вакцины против коронавирусной инфекции.

Сейчас две тысячи доз Moderna и 5 850 доз Comirnaty, сообщили в пресс-службе ЛОВА.

В департаменте здравоохранения Львовской ОВ отметили, что сейчас жителям не стоит забывать о болезни, поскольку во время войны благоприятное время для распространения инфекционных заболеваний.

Всех желающих, еще не получивших свою дозу защиты, лиц, вынужденно прибывших из других областей, призывают провакцинироваться на Львовщине.

Предоставляем перечень пунктов прививок, расположенных ближе к государственной границе.

Пункт пропуска «Краковец»

КНП Яворивского городского совета Львовской области «Яворовская центральная районная больница», амбулатория общей практики – семейной медицины (АЗПСМ) с. Краковец, ул. Шухевича, 1 (2 км от таможенного перехода)

КНП Яворивского городского совета Львовской области «Яворовская центральная районная больница», АЗПСМ, с. Наконечное 1, ул. Лозинского, 13 (10 км от таможенного перехода)

Пункт пропуска «Шегини»

КНП «ЦПМСП Мостиского городского совета Львовской области» АЗПСМ пгт. Мостиска, ул. Я. Мудрого, 111 (10 км от таможенного перехода)

КНП «Шегиновский ЦПМСП» Шегиновской СР АЗПСМ, с. Волица (10 км от таможенного перехода)

Пункт пропуска «Грушев»

КНП Яворивского городского совета Львовской области «Немировская городская больница», пгт. Немиров, ул. Ив. Франко, 14 (3 км к таможенному переходу)

Пункт пропуска «Смольница»

КНП Добромыльского городского совета «Добромильская районная больница» АЗПСМ, с. Старая (6 км до таможенного перехода)

КНП Добромыльского городского совета «Добромильская районная больница» АЗПСМ, г. Хыров, ул. Ивасюка, 7 (12 км к таможенному переходу)

Пункт пропуска «Угринов»

КНП «Сокальская районная больница» Сокальского городского совета Червоноградского района Львовской области АЗПСМ, с. Савчин (15 км к таможенному переходу)

КНП «Сокальская районная больница» Сокальского городского совета Червоноградского района Львовской области АЗПСМ, с. Варяж (18 км к таможенному переходу)

Пункт пропуска «Рава-Русская»

КНП «Рава-Русская больница» Рава-Русского городского совета Львовского района Львовской области Поликлиника, г. Рава Русская, ул. Грушевского, 42 (7 км к таможенному переходу)

Для людей, временно сменивших место жительства, в аптеках продолжает работать программа "Доступные лекарства".

"Все лекарственные препараты по рецепту человек может получить в любой аптеке бесплатно или, если препарат превышает определенную государством цену, то за небольшую доплату. На инсулины мы сняли любую доплату, и они бесплатны во всех аптеках, участвующих в программе "Доступные лекарства", – объяснил Ляшко.