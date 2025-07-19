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На первом месте совсем не авокадо: врачи назвали продукт, который лучше всего поддерживает здоровье кишечника
Для здоровья кишечника человеку нужно в среднем употреблять 25-38 г клетчатки каждый день. Однако на самом деле так делает лишь небольшой процент: всего 3% мужчин и примерно 10% женщин.
Клетчатка считается важной составляющей ежедневного питания. Согласно результатам исследования, если употреблять ее в достаточном количестве, можно значительно улучшить пищеварение, поддерживать здоровье костей, кишечника, контролировать вес, снизить риск хронических заболеваний и даже продлить жизнь.
При этом не нужно употреблять таблетки или невкусные коктейли с клетчаткой. Достаточно добавить в свой ежедневный рацион продукты, богатые пищевыми волокнами. И одним из лучших считается малина. Эта сладкая, универсальная ягода рекомендуется к употреблению врачами. К примеру, гастроэнтеролог Вилл Булсевич в своем ролике называет малину продуктом номер 1 для здоровья кишечника.
По его словам, в одной чашке малины содержится 7 г клетчатки, а еще она богата полифенолами и витамином С, которые являются мощными антиоксидантами. И хотя в машине содержится природный сахар, по результатам исследования эта ягода способна снизить риск развития диабета 2-го типа. А если заболевание уже имеется, то малина помогает его контролировать.
Малину относят к продуктам с низким содержанием FODMAP, то есть ферментированных углеводов, которые вызывают у людей с синдромом раздраженного кишечника вздутие и боль. Поэтому она пригодна для всех людей.
Эксперты советуют есть малину тем, у кого есть проблемы с пищеварением или при необходимости восстановить кишечник.
Статья исключительно информативна и не содержит никаких призывов к действию. В случае возникновения проблем обращайтесь к врачу.