Что сильно поднимает сахар в крови: продукты / © Unsplash

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Также поднимать сахар в крови могут не только конкретные продукты, но и способ их приготовления.

Например, морковь или сельдерей ассоциируется у большинства людей с пользой для организма. Однако, на самом деле, это так называемые моновариантные продукты, сильно повышающие уровень сахара в крови и гликемический индекс, если их не сочетать с другими. С точки зрения биохимии, сгрызть одну морковку равноценно тому, чтобы съесть десерт.

В качестве перекуса не подходят также фрукты, особенно с высоким гликемическим индексом. В частности, ананас, дыня, арбуз. Достаточно высокий ГИ имеют также сушеные фрукты, особенно изюм, так как они содержат много концентрированных сахаров. А консервированные в сиропе фрукты – это вообще какая-то сахарная бомба.

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Быстрыми источниками глюкозы считаются соки. Из-за их жидкой консистенции это вещество быстрее всасывается в кровь. Для сравнения, в 4 пончиках и стакане виноградного сока — одинаковое содержание сахара. Но, если стакан сока наш организм воспринимает как полноценный прием пищи, он, на самом деле, не приносит ощущение сытости из-за инсулиновых прыжков, а потому вам очень быстро снова захочется есть.

Фреш вообще трудно назвать ЗОЖ продуктом. Ведь во время его приготовления из фруктов убирают не только кожуру, в которой содержится много разнообразных витаминов, но и клетчатку, которая является буфером для смягчения действия глюкозы.

Хотя со всех сторон можно услышать об отрицательном влиянии белого сахара, на самом деле его заменители приносят организму больше вреда. Они снижают чувствительность рецепторов, поэтому со временем, чтобы почувствовать заветный вкус сладкого, организм требует все больше сахара.

Если вы здоровый человек и правильно питаетесь, то рассчитывать гликемический индекс не нужно нигде, кроме перекуса. Например, если вы съедите только морковные палочки, то это приведет к резкому скачку сахара. При повторении таких эпизодов риск появления инсулинорезистентности увеличивается в несколько раз.

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Повышенный сахар – это не только сахарный диабет, он также приводит к инсулинорезистентности. Такое состояние организма становится причиной уменьшения чувствительности клеток к гормону инсулина, который уже не может переносить глюкозу внутрь клетки, поэтому она начинает скапливаться в крови. Подобное состояние очень коварно, ведь его трудно заметить сначала, а затем очень сложно работать с его последствиями. Инсулинорезистентность становится основой развития сахарного диабета II типа и других серьезных заболеваний (сердечно-сосудистых, поликистоз, увеличение веса и т.п.).

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