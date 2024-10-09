Надо действовать немедленно: что делать, если человек подавился

Первая помощь, если человек подавился, но рядом с вами нет никого.

Когда человек задыхается, его дыхательные пути частично или полностью перекрываются, что означает, что он может не дышать должным образом. Подавившийся человек может попытаться устранить то, что ему мешает, с помощью кашля. Но когда ей это не удается сделать самостоятельно, вам нужно немедленно помочь.

Признаки и симптомы того, что человек подавился:

затрудненное дыхание;

кашель;

красное, одутловатое лицо;

человек указывает на свое горло или хватается за шею.

В St John Ambulance (Великобритания) рассказали, что делать, когда человек подавился. В таком случае применяют маневр Геймлиха:

Если вы думаете, что кто-то задыхается, спросите человека: "Вы задыхаетесь?" Если она может дышать, говорить или кашлять, может, сможет и откашляться самостоятельно. Если человек не может дышать, кашлять или шуметь, то ему немедленно нужна ваша помощь. Поощряйте человека покашлять и устранить любые явные препятствия изо рта. Как помочь подавившемуся человеку: маневр Геймлиха / Фото: Фото из открытых источников Если откашливание не дает результата, нужно совершить пять резких ударов в спину. Для этого помогите человеку наклониться вперед, поддерживая верхнюю часть тела одной рукой. Ладонью другой руки нанесите пять резких ударов между лопаток. После каждого удара в спину проверяйте, нет ли чего во рту. Если ушибы по спине не могут устранить препятствие, тогда пять раз надавите на живот. Для этого встаньте сзади и обнимите человека за талию. Поместите одну руку в сжатый кулак между пупком и нижней частью груди. Другой рукой возьмите кулак и резко потяните внутрь и вверх до пяти раз. После каждого толчка проверяйте рот.

Если у вас не получилось с первого раза, позвоните в "Скорую" и повторяйте этот маневр, пока не придет помощь.

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