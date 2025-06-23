Наконец диетологи дали окончательный ответ: можно ли есть огурцы вместе с помидорами в салате

Можно ли есть салат из огурцов и помидоров / © Pixabay

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Салат из огурцов и помидоров можно назвать наиболее популярным среди украинцев, особенно летом. Однако часто от известных фуд-блогеров в социальных сетях можно услышать его критику. Они говорят, что в огурцах содержится фермент каталаза или аскорбиназа, который может повредить аскорбиновую кислоту помидоров. Это привело к появлению распространенного мифа о том, что соединение этих двух продуктов не полезно.

Однако очень важно знать, что этот фермент неактивен в естественных условиях настолько сильно, чтобы иметь возможность разрушить тот объем витамина С, который содержится в томатах.

Можно ли есть огурцы с помидорами: мнение врачей

Ученые смогли доказать, что если эти овощи есть вместе, то фермент из огурца не может разрушить аскорбиновую кислоту в помидорах.

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Аскорбиназа очень быстро инактивируется, когда попадает в желудок, где ее обезвреживает кислотность.

К тому же большое количество исследований показали, что во время хранения такого салата в холодильнике за 2–24 часа потери витамина С достигают 50–80%, но это происходит только из-за холода и длительного хранения, а не сочетания с огурцами.

То есть если вы порезали овощи непосредственно перед подачей на стол, потери будут минимальными.

В общем такой салат является источником витаминов и минералов, которые необходимы нашему организму.

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Так, в огурцах содержатся витамин К, калий, антиоксиданты, а также много воды. Они отличаются противовоспалительными свойствами и способны поддерживать водный баланс.

В свою очередь помидоры содержат витамин А, ликопин, клетчатку, витамин С, калий, а потому снижают риск развития онкозаболеваний и способны защитить сердце.

Салат из огурцов и помидоров — простой и питательный перекус, который не стоит игнорировать из-за мифов о губительном действии аскориназы.

Материал носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Не используйте его в качестве основания для диагностики или лечения. При необходимости обращайтесь к квалифицированному врачу.

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