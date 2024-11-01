Напитки, которые помогут похудеть: что нужно пить, чтобы сбросить вес

Лучше всего для организма – это пить чистую воду. Это и очищение организма, и ускорение метаболизма, а следовательно, ускорение похудения. Но ведь так хочется худеть вкусно.

Какие напитки являются лучшими для похудения, советует диетолог Крутика Нанавати.

Лучшие напитки для похудения

Зеленый чай

По мнению диетолога, зеленый чай – это лучший напиток для похудения. Кофеин, который он содержит, зарядит энергией, антиоксиданты защитят клетки организма, а главное, помогут похудеть.

Антиоксиданты зеленого чая в сочетании с катехинами ускоряют метаболизм и помогают организму более эффективно сжигать жир. А низкая калорийность чая без сахара делает его прекрасной альтернативой сладким напиткам.

Вода с лимоном

Один из лучших диетических утренних напитков – это вода с ломтиком лимона. Она поможет поддерживать организм увлажненным, также есть определенные доказательства, что вода с лимоном выводит токсины из организма. Хотя, по словам диетолога, жиросжигающий эффект такого напитка не доказан, его употребление в любом случае убережет от питья калорийных сладких напитков и от переедания.

Кофе

В умеренных количествах кофе может ускорить метаболизм. Но с кофе нужно быть осторожным – употребление свыше 3-4 чашек кофе в сутки может усиливать тревожность, ускорять сердцебиение и нарушать сон. Крутика Нанавати рекомендует ограничить потребление кофе только 1-2 чашками в день без сахара, без сливок или молока, чтобы не превратить напиток в калорийную бомбу.

Диетолог рассказала, каких напитков лучше избегать, если вы хотите сбросить вес.

Фруктовые соки могут казаться полезными, но высокая калорийность и содержание сахара свидетельствуют о другом. Даже натуральные, свежевыжатые соки насыщены сахарами и при этом содержат очень мало клетчатки. Конечно, если выбирать между фруктовыми соками и сладкими газированными напитками, первые являются лучшим выбором, но следует употреблять их в очень умеренных количествах.

Безусловно, сладкая вода, наполненная сахаром и искусственными подсластителями, противопоказана для употребления, если вы хотите похудеть и вообще, если хотите быть здоровыми. Такие напитки быстро повышают уровень сахара в крови, добавляют много калорий. Даже так называемые "диетические" напитки с нулевым содержанием сахара могут навредить, ведь искусственные подсластители, которыми производитель заменяет сахар, могут способствовать ожирению и развитию метаболического синдрома.

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