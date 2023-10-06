Напиток, который поможет преодолеть слабость, стресс и бессонницу: врачи советуют пить его каждый день

Какой напиток нужно пить каждый день, чтобы иметь хорошее настроение, быть здоровыми и крепко спать — врачи дали рекомендации.
Нутрициологи назвали лучший напиток, помогающий бороться со стрессом, слабостью и бессонницей, вызванные тревожными состояниями. Наверное, всем приходилось чувствовать беспричинную раздражительность, плохое настроение и слабость. Хотя логических объяснений, казалось бы, таким состояниям нет. Одной из причин может быть неправильный рацион, в котором отсутствуют продукты, содержащие триптофан. Это вещество, которое поднимает настроение, помогает бороться со слабостью и стрессом, также лечит бессонницу.
Как побороть стресс, раздражение и усталость с помощью кефира
Врачи говорят, что проблему со стрессом и плохим настроением может решить стакан кефира, который нужно выпивать утром каждый день. Поскольку в кисломолочном продукте содержится триптофан, эта аминокислота синтезирует гормон радости и счастья – серотонин.
Кроме того, кефир содержит много кисломолочных бактерий, положительно влияющих на работу желудочно-кишечного тракта. А это особенно ценно в первые часы после пробуждения.
Кефир также нужно пить перед сном за полчаса до того, как ложиться спать. Если каждый вечер пить по стакану напитка, то о бессоннице можно забыть, ваш сон нормализуется и станет крепким. А еще кефир помогает подавить чувство голода, поэтому это очень полезный напиток для соблюдающих диету для похудения.
Чем еще полезен кефир и почему его нужно включить в свой рацион
- Содействует восстановлению кишечной микрофлоры после приема антибиотиков.
- Содержит пробиотики, которые нивелируют рост вредных бактерий в кишечнике.
- Богат витаминами А, группы В, С, РР, аминокислотами и другими полезными микроэлементами.
- Укрепляет иммунитет организма, поэтому можно пить в холодное время года, чтобы защититься от простудных заболеваний.
- Помогает при лечении экземы, псориаза, аллергических заболеваний.
- Богат белком и легкоусвояемым кальцием.
- Подходит людям, имеющим легкую форму непереносимости лактозы.
Кому нельзя пить кефир
- Нельзя пить кефир на «голодный» желудок, он может повредить слизистую. Поэтому худеть на кефирной диете врачи не рекомендуют.
- Кефир противопоказан тем людям, у которых повышена кислотность желудочного сока при гастрите.
- Не рекомендуют напиток при язве желудка, панкреатите и болезни двенадцатиперстной кишки.
- Не стоит пить больше 250 мл кефира в день, для взрослого человека этой нормы вполне достаточно.
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