Напиток, который поможет преодолеть слабость, стресс и бессонницу: врачи советуют пить его каждый день

Какой напиток нужно пить каждый день, чтобы иметь хорошее настроение, быть здоровыми и крепко спать — врачи дали рекомендации.

Нутрициологи назвали лучший напиток, помогающий бороться со стрессом, слабостью и бессонницей, вызванные тревожными состояниями. Наверное, всем приходилось чувствовать беспричинную раздражительность, плохое настроение и слабость. Хотя логических объяснений, казалось бы, таким состояниям нет. Одной из причин может быть неправильный рацион, в котором отсутствуют продукты, содержащие триптофан. Это вещество, которое поднимает настроение, помогает бороться со слабостью и стрессом, также лечит бессонницу.

Как побороть стресс, раздражение и усталость с помощью кефира

Врачи говорят, что проблему со стрессом и плохим настроением может решить стакан кефира, который нужно выпивать утром каждый день. Поскольку в кисломолочном продукте содержится триптофан, эта аминокислота синтезирует гормон радости и счастья – серотонин.

Кроме того, кефир содержит много кисломолочных бактерий, положительно влияющих на работу желудочно-кишечного тракта. А это особенно ценно в первые часы после пробуждения.

Кефир также нужно пить перед сном за полчаса до того, как ложиться спать. Если каждый вечер пить по стакану напитка, то о бессоннице можно забыть, ваш сон нормализуется и станет крепким. А еще кефир помогает подавить чувство голода, поэтому это очень полезный напиток для соблюдающих диету для похудения.

Чем еще полезен кефир и почему его нужно включить в свой рацион

Содействует восстановлению кишечной микрофлоры после приема антибиотиков. Содержит пробиотики, которые нивелируют рост вредных бактерий в кишечнике. Богат витаминами А, группы В, С, РР, аминокислотами и другими полезными микроэлементами. Укрепляет иммунитет организма, поэтому можно пить в холодное время года, чтобы защититься от простудных заболеваний. Помогает при лечении экземы, псориаза, аллергических заболеваний. Богат белком и легкоусвояемым кальцием. Подходит людям, имеющим легкую форму непереносимости лактозы.

Кому нельзя пить кефир

Нельзя пить кефир на «голодный» желудок, он может повредить слизистую. Поэтому худеть на кефирной диете врачи не рекомендуют. Кефир противопоказан тем людям, у которых повышена кислотность желудочного сока при гастрите. Не рекомендуют напиток при язве желудка, панкреатите и болезни двенадцатиперстной кишки. Не стоит пить больше 250 мл кефира в день, для взрослого человека этой нормы вполне достаточно.

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