Напиток, который нужно исключить при повышенном давлении

Соль называют нежелательным продуктом при гипертонии, но не только она может навредить.

Неконтролируемое высокое кровяное давление может привести к осложнениям и зависит от генетической предрасположенности и образа жизни. Лишний вес, низкая физическая активность, употребление никотина, стресс также влияют на состояние кровеносных сосудов.

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Что такое высокое кровяное давление и чем оно опасно?

Артериальное давление является показателем здоровья, используемым для оценки сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых. Повышенные показатели могут означать наличие серьезных заболеваний. Например, повышенное кровяное давление бывает признаком образования бляшек в кровеносных сосудах, что может увеличить риск сердечного приступа и инсульта.

Нормальным считается артериальное давление ниже 120/80 мм рт. ст., где верхнее значение называется систолическим, а нижнее — диастолическим. Данные свидетельствуют о том, что «риск смерти от ишемической болезни сердца и инсульта удваивается с увеличением систолического на каждые 20 мм рт. ст. или диастолического на 10 мм рт. ст. среди людей в возрасте 40–89 лет».

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Жидкость, которую вы потребляете, играет важную роль в объеме крови, помогая питательным веществам и кислороду циркулировать в организме. Однако воздействие потребляемых вами жидкостей выходит за рамки объема крови.

Напитки, которые могут навредить вам при повышенном давлении

Напитки с кофеином, такие как кофе, газированная сладкая вода и энергетики, могут вызывать выброс адреналина в организме, что приводит к повышению артериального давления. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), до 400 миллиграммов (мг) кофеина, что составляет от 4 до 5 чашек кофе, не связано с негативными последствиями для здоровья у большинства людей; однако у всех разный уровень чувствительности к кофеину. Это означает, что, хотя вы можете не чувствовать себя иначе после 4 чашек кофе, ваш друг может чувствовать тревогу и замечать учащенное сердцебиение, связанное с повышенным кровяным давлением.

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Энергетики особенно влияют на артериальное давление

В то время как содержание кофеина в кофе может варьироваться от 95 до 200 мг на чашку в зависимости от используемого зерна и метода заваривания, энергетические напитки, как еще один распространенный источник кофеина, обычно содержат больше кофеина, что делает их особенно опасными для артериального давления.

Вы можете найти некоторые энергетические напитки с содержанием около 100 мг на порцию, в то время как другие содержат более 300 мг на порцию. Конечно, один энергетический напиток может удерживать потребление кофеина ниже предела в 400 мг, рекомендованного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, но начинать свой день с пары чашек кофе, пить газировку с кофеином во время обеда и употреблять энергетик вечером может плохо сказаться на здоровье.

Энергетические напитки с кофеином являются наиболее опасными для артериального давления, потому что они, как правило, являются наиболее концентрированным источником кофеина среди всех других.

Важно обсудить потребление кофеина со своим врачом, учтя семейную историю болезни сердца, текущие заболевания и употребляемые лекарства, а также образ жизни.

Наряду с напитками с кофеином убедитесь, что вы пьете много жидкости без кофеина, чтобы способствовать гидратации, что может положительно повлиять на кровяное давление.

Кроме того, передовые методы поддержания здорового артериального давления включают регулярные физические упражнения, достижение и поддержание здорового веса, минимизацию стресса и контроль потребления соли.