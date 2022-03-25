Нарушения в работе ЖКТ, сбой менструального цикла, нервное истощение: что с этим делать

Нарушения в работе ЖКТ, сбой менструального цикла, нервное истощение: что с этим делать

К сожалению, сейчас питание большинства людей оставляет желать лучшего.

Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сбой менструального цикла, нервное истощение и другие проблемы, которые вызывают жизнь в постоянном стрессе, разбирает диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети.

Что с этим делать?

"Сейчас обязанность каждого — заботиться о своем организме и здоровье. Первое, что нужно сделать, — наладить питание настолько, насколько это возможно в данных условиях", — пишет врач.

Питаться нужно 3 раза в день.

В 1 приёме пищи всегда должны быть белки, жиры, углеводы.

Белки: это могут быть разнообразные консервы, закрутки, тушенка, курица, утка, индейка, рыба, рыбные консервы, яйца.

Углеводы: хлеб, цельнозерновые хлебцы, любые каши, паста, спагетти.

Добавляем жиры. Любые растительные масла, сливочное масло, орехи, семечки, сало!

Овощи/клетчатка: подойдет консервация, квашеная капуста, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачковая икра. Если есть доступ к свежим овощам и зелени – добавляйте в рацион. Купите замороженные овощи, которые можно использовать для быстрого приготовления различных блюд и супов.

Если есть фрукты, сухофрукты, пастилу – добавляйте их к 1 или 2 приему пищи. Организму также нужна глюкоза.

Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.

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