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Насколько часто на самом деле нужно мыться? Эксперты назвали побочные эффекты ежедневного душа

Насколько часто на самом деле нужно мыться? Эксперты назвали побочные эффекты ежедневного душа

pixabay.com

Ежедневный душ — необходимость или вред для здоровья? Разбираемся с экспертами.

Мы живем в воде до рождения и во время появления на свет влажненькие, поэтому совсем неудивительно, что стоять под теплыми брызгами воды по утрам для нас жизненно необходимо не только в качестве гигиены, но и психологичекого баланса.

Однако дерматологи, и не только они, говорят, что ежедневный душ может быть вредным. Ничего особо опасного, что бы угрожало жизни, нет, но кое-что мы должны знать.

Нормальная, здоровая кожа поддерживает естественный баланс. Ежедневное мытье и скрабирование приводят к потере необходимой влаги кожи, особенно если вы любите горячую воду.

Кожа может стать сухой, раздраженной, зудящей. А сухой, потрескавшийся эпидермис теряет иммунитет, позволяя бактериям и аллергенам прорвать барьер, который препятствует возникновению инфекций и аллергических реакций.

Тело нуждается в таком же регулярном уходе, как и кожа лица: ежедневное очищение — лучший способ сохранить ее здоровой. Вы не можете целыми днями не умываться, проживая в мегаполисе. С мытьем так же.

Но наша иммунная система требует определенной стимуляции теми микроорганизмами, которые обычно присутствуют, и при нормальных обстоятельствах не вызывают болезнь. Это так называемая нормальная флора, которая создает защитные антитела и иммунную память.

Это одна из причин, почему некоторые педиатры и дерматологи не рекомендуют ежедневные купания детям. Частые ванны или душ в течение всей жизни могут снизить способность иммунной системы выполнять свою работу.

Антибактериальное мыло нарушает баланс кожи

Косметические и гигиенические средства могут на самом деле уничтожить нормальные бактерии. Это нарушает баланс микроорганизмов на коже и стимулирует появление менее дружественных организмов.

К тому же влияние воды может привести к сухости кожи головы и волос.

"Пациентам с атопическим дерматитом и очень сухой кожей мы рекомендуем принимать душ не более пяти минут", — говорят врачи Американской академии дерматологии.

Если у вас густые или вьющиеся волосы, ежедневное мытье шампунем может навредить, сделав волосы сухими и больными. 

"Деликатное мытье лучше, чем ко-вошинг (мытье волос кондиционером)", — советуют они.

"Ко-вошинг похож на мытье рук лосьоном — волосы не очистится, а загрязнения и токсины на нем и коже останутся".

Горячая вода удаляет естественные масла и быстрее повреждает кожу, поэтому соблюдайте баланс. Используйте комфортную для себя температуру.

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Некоторые эксперты утверждают, что традиционное мыло может лишить влаги вашу кожу.

Ежедневное мытье не вредит, но в любом случае стоит найти средство с хорошей формулой, что не повредит коже.

Эпидермис выделяет жир, а мытье просто очищает поверхность от старого жира, давая возможность выделиться новому.

Особенно это касается кожи головы. Здесь больше сальных желез, чем в любом другом месте на теле, поэтому она не подвержена чрезмерному пересыханию.

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Если представить количество грязи, которая скапливается на коже головы и волосах в течение дня, то эта картина может вдохновить вас сейчас же принять душ. Волосы не только становятся жирным и будто покрытым налетом, но также начинают неприятно пахнуть, волосяные фолликулы перестают обновляться, что в конечном итоге может привести к выпадению волос. По словам экспертов, это может привести к ранам, воспалениям и даже высыпаниям, повлияет на способность фолликула выращивать здоровый волос.

В материале были использованы следующие источники:

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