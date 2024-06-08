Настоящий источник витаминов и микроэлементов: кому полезно есть щавель

Летом украинцы чаще используют разнообразную зелень для приготовления блюд. В частности, щавель, который в народе часто называют кваском. Он доступен каждому, а является источником многих витаминов.

По словам основательницы школы здорового питания Nodiet, нутрициолога Ольги Дорош, щавель можно использовать не только для приготовления традиционного зеленого борща. Его можно добавлять к омлетам, соусам, рагу, пирогам и т.п. Листья имеют терпкий и несколько кислый вкус благодаря щавелевой кислоте. Именно поэтому он отлично подходит с картофелем, яйцами, кашами, рыбой.

Но больше его польза проявляется в свежем виде, ведь из-за тушения или варки количество витаминов существенно уменьшается. Щавель также часто добавляют к полосе, салатам, супам. Большую часть взрослых щавель можно есть как один из видов зелени в умеренном количестве.

Чем полезен щавель

В одной чашке сырого щавеля (133 г) содержится:

4 г клетчатки;

4 г углеводов;

1 г жиров;

2,5 г белка;

71% от суточной нормы витамина С;

33% от суточной нормы магния;

7% от дневной нормы фосфора;

20% от суточной нормы марганца;

11% от суточной нормы калия;

10% от суточной нормы рибофлавина;

10% от дневной нормы витамина В6.

Щавель является естественным источником пищевых волокон, которые нужны нашему организму для профилактики запоров, содействие нормализации уровня холестерина и сахара, хорошего насыщения. Также он малокалорийный – на 100 г щавеля всего 29 ккал.

Щавель: польза и вред

Из щавеля можно готовить не только зеленый борщ, но и смузи. / Фото: Unsplash

Нутрициолог утверждает, что щавель содержит много разных антиоксидантов. Это полезные соединения, которые предохраняют клетки от повреждения, помогают бороться с различными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, некоторыми видами рака, болезнями сердечно-сосудистой системы. Потенциально регулярное употребление щавеля может оказывать положительное влияние на лечение некоторых нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера.

Благодаря высокому количеству клетчатки, помогающей создавать здоровую микрофлору кишечника, потребление блюд из щавеля улучшает пищеварение. В нем также содержится витамин А, который предотвращает многие заболевания желудочно-кишечного тракта, поддерживает здоровье слизистых. Щавель не только усиливает перистальтику кишечника, но и оказывает положительное влияние на работу печени и желчного пузыря.

В нем содержатся рибофлавин, витамин В6 и марганец, способствующие нормализации обмена веществ. Калий и магний нужны для обеспечения нормального сердечного ритма, защитить здоровье сосудов помогает витамин С, а капилляры укрепляют фенольные соединения. Если есть свежие листья щавеля, они помогут предотвратить повышение артериального давления, образование тромбов, развитие атеросклероза.

Хорошо влияет щавель и состояние суставов и костей, ведь в нем содержатся фосфор, магний, медь, калий и марганец.

Кому нельзя есть щавель

Хотя щавель очень полезен для нашего организма, специалисты утверждают, что его противопоказано употреблять людям, склонным к развитию аллергических реакций. Особенно, если у вас уже есть аллергия на ревень или гречку.

Не желательно есть его тем, у кого был диагностирован гастрит, пептическая язва желудка, колит, язва двенадцатиперстной кишки, панкреатит, потому что в нем есть высокое содержание органических кислот.

Блюда с щавелем запрещено употреблять при серьезных заболеваниях почек или мочевыделительной системы, особенно при наличии камней или склонности к их формированию.

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