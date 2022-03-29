Натуральные средства с противовирусным потенциалом: консультант по спортивному питанию рекомендует

Натуральные средства с противовирусным потенциалом: консультант по спортивному питанию рекомендует

Когда еще и новый коронавирус на пороге...

"Есть 2 важных пункта: 1. чуда не будет, нельзя купить сладкую и думать что не заболеете; 2. они работают, все равно работают и интегративная медицина все чаще включает протоколы травы, не вызывающие резистентность, чем фарму", — пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Как работают натуральные средства

Они нейтрализуют провоспалительные интерлейкины, часть разрушает оболочки вируса, которые могут прикрепляться к клеткам человека. Поддержка клеток NK и TH1. Противовоспалительное и поглотители свободных радикалов С, Е и всякие флавоноиды.

"Элеутерококк — единственный в противовирусных протоколах, действует на РНК вируса. Но может провоцировать панические атаки. Аптека, настойка. Монолаурин, огонь! Разрушает вирусы с липидной мембраной (суперкапсидом). Кокосовое масло. Кокосовая мука, молоко, кокос", — пишет консультант .

Л-лизин. Заменяет аргинин, часть вирусов становится нежизнеспособными.

Где взять: все морепродукты, арахис, миндаль, сыры и сухое молоко, кунжут и тхина.

EGCG – это зеленый чай. Но в концентрации и качественный. Нет соломенного цвета, не сено, не в базовых пакетиках. Угнетает активацию NLRP3.

Кверцетин, лютеолин, геспередин, рутин, ресвератрол – флавоноиды. Содержатся в темных, цветных и ярких овощах, ягодах, зелени, фруктах.

Где взять: гранат, замороженная черная смородина и цитрусовые и изюм. Сухие тоже, замораживание тоже. Клюква-калина. Качественные чаи.

Сладкая применяется при изжоге, экземе, H. pylori, стрептококке (но поднимает кортизол и осторожно с давлением).

Где взять: БАД, чай, лакрические конфеты.

"Черный тмин – огонь! Это пряность калинджи. Снижает уровень фиброза легочной ткани, ИЛ-2, ИЛ-6 (снижает гистамин!). Как пряность, БАД", — отмечает Анастасия Голобородько.

Бета-глюканы. Это полисахарид, растворимая клетчатка, в БАД известна как стены высших грибов. В пище – все грибы, дрожжи (внутривл ист), перловая, цельный овес. Водоросли. β-глюкан увеличивает фагоцитарную способность нейтрофилов, если конкретно.

Мелисса лекарственная. Особенно рекомендована при герпесе и гриппе.

Где взять: эфирные масла имбиря, чабреца, сандала сюда же. Чай, свежие и сухие травы. Шиповник!

Также Анастасия Голобородько отмечает, что чем выше уровень сахара, тем сложнее проходит инфекция у пациентов.

Будьте внимательны.

А еще напомним, что прежде всего вы планируете рацион с любым доступом к продуктам.

"Убить на здоровье — не вариант ни в коем случае", - пишет Анастасия Голобородько.