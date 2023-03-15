Наукой доказано – кофе помогает похудеть и защищает от диабета 2 типа

Исследования показали, что кофе, точнее кофеин, который в нем находится, может защитить от избыточного веса и ожирения.

Исследования, результаты которого опубликованы в BMJ Medicine, демонстрируют зависимость количества жира в организме от потребления кофеина. При высоком уровне кофеина в крови жир в организме не скапливается и снижается риск развития сахарного диабета 2 типа.

Предварительные исследования свидетельствовали, что ежедневное употребление 3-5 чашек кофе может снизить риск развития болезней сердца и сахарного диабета 2 типа. В среднем чашечка кофе содержится 70-150 мг кофеина. Но эти результаты носят скорее обсервационный, не количественный характер.

Чтобы уточнить такие исследования и установить причинно-следственные связи употребления кофе и ожирения, исследователи использовали менделевскую рандомизацию. Менделевская рандомизация – это техника, использующая генетические варианты, в этом случае уровня кофеина в крови для получения генетических доказательств влияния кофеина на вес и риск диабета 2 типа.

Было проведено шесть долгосрочных исследований, изучавших роль двух распространенных генетических вариантов CYP1A2 и AHR почти у 10 тысяч человек. Эти гены отвечают за быстроту метаболизма кофеина в организме.

Согласно результатам проведенного исследования, было обнаружено, что более высокие генетически предусмотренные уровни кофеина в крови связаны с более низким весом (индексом массы тела), меньшим количеством жировых отложений, более низким риском развития диабета 2 типа.

Было установлено, что среди всех факторов, влияющих на потерю веса и снижение риска развития диабета второго типа, доля употребления кофеина составила 43%.

Как отмечают исследователи, кофеин ускоряет метаболизм, усиливает сжигание жира и снижает аппетит, объясняют они. Ежедневное потребление 100 мг кофеина увеличивает расход энергии на 100 калорий в день, что, как следствие, приводит к уменьшению веса и снижает риск развития ожирения.

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