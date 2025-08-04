Назван напиток, способный замедлить старение: большинство из нас пьет его каждый день

Замедляет ли кофеин старение / © unsplash.com

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Этот феномен, вероятно, объясняет, почему постоянное употребление кофе ассоциируется с более длительной продолжительностью жизни. Более глубокое понимание того, как действует кофеин на клеточном уровне, открывает перспективы для разработки новых препаратов, поддерживающих здоровое старение, избегая негативного влияния, присущего самому кофеину. Выводы исследования были опубликованы на страницах научного журнала Microbial Cell.

В данном исследовании ученые использовали дрожжи Schizosaccharomyces pombe, которые широко применяются в качестве модельного организма для анализа нарушений в клеточном цикле и изучения механизмов, связанных с повреждением ДНК. Исследователи сосредоточили внимание на том, как именно кофеин влияет на внутриклеточные процессы, в частности, на деление клеток и восстановление генетических дефектов. Ранее существовало предположение, что кофеин действует через рецептор mTORC1, отвечающий за регуляцию роста и деления клеток.

Однако новые результаты продемонстрировали другую картину: кофеин оказывает влияние через альтернативный сигнальный путь — AMPK, активируемый в условиях энергетического дефицита клетки. Исследователям удалось идентифицировать две критически важные точки в этом механизме: одна отвечает за исправление ДНК-повреждений, другая — за ее удвоение перед клеточным делением. Воздействие кофеина оказалось двусмысленным: он одновременно мешал процессам восстановления ДНК и повышал чувствительность клеток к генетическим нарушениям.

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Чтобы выяснить, способен ли кофеин реально замедлять старение человеческих клеток, нужны более глубокие исследования с участием организмов, более близких к человеку по биологической структуре. Даже если сам кофеин окажется не самым лучшим кандидатом, надежду подают другие вещества, способные активировать тот же сигнальный путь AMPK — в частности, метформин, широко известный как противодиабетический препарат.

Наблюдения показывают, что регулярное употребление приблизительно трех чашек кофе в день ассоциируется с уменьшением риска преждевременной смерти и может добавить почти два года к продолжительности жизни.

Этот материал носит исключительно справочный характер и не может заменить профессиональную медицинскую консультацию. Если у вас возникают сомнения относительно здоровья, обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.