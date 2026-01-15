Назван самый полезный овощ в мире: кто абсолютный чемпион среди суперфудов

Какой овощ самый полезный

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) официально признали брокколи абсолютным чемпионом среди всех полезных продуктов планеты.

В ходе масштабного исследования американские специалисты проанализировали 41 вид овощей и фруктов, выставив брокколи наибольшую оценку — 100 баллов. Интересно, что помидоры в этом рейтинге, но в группе фруктов набрали самый высокий балл, но всего 20,37 балла. Хотя в кулинарии помидоры обычно считают овощем, CDC ботанически классифицирует его как фрукт.

Методология центров основана на измерении концентрации питательных компонентов в каждой порции продукта. При анализе учитывалось содержание витаминов, минералов и антиоксидантов в составе овощей и фруктов. По результатам этих расчетов брокколи заняла первое место среди всех лиственных и крестоцветных растений, поскольку она обеспечивает организм наибольшим разнообразием микроэлементов.

Феноменальный состав брокколи и польза для организма

Брокколи является настоящей витаминной бомбой, поддерживающей ключевые системы жизнедеятельности. Лишь одна чашка этого овоща содержит 106 процентов суточной нормы витамина к, что критически важно для прочности костей и правильного свертывания крови.

Также этот продукт обеспечивает организм витамином С, витамином А и фолиевой кислотой, отвечающей за рост клеток и восстановление дНК.

Особую ценность имеют антиоксиданты и глюкозинолаты, которые защищают зрение и помогают предотвращать хронические заболевания.

Брокколи оказалась лидером не только по содержанию микроэлементов, но и по легкости для фигуры, ведь одна чашка продукта содержит всего 4 калории.

Рекомендации по применению и предостережения

Диетологи советуют включать брокколи в рацион 3 или 4 раза в неделю.

Овощ отлично сочетается с яблоками и орехами в салатах, подходит для приготовления супов или как гарнир на пару.

Однако специалисты предупреждают: людям, принимающим антикоагулянты, следует соблюдать осторожность. Высокое содержание витамина К может влиять на действие лекарства, поэтому в таких случаях рацион должен контролировать врач. Для достижения наилучшего эффекта следует чередовать брокколи с другими листовыми овощами, такими как шпинат или мангольд.