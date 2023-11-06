Назван самый вредный суп для здоровья: кому нельзя его есть – это опасно

Этот суп повышает «плохой» холестерин, вызывает заболевания сердца и желудка, а какой суп самый полезный, его следует есть всем без исключения.

Ни один обед не обходится без вкусного наваристого супа. Но оказывается, есть такой, что может нанести вред и обострение болезней. Рассказываем, какой суп крайне вреден для здоровья, поэтому его нельзя часто есть. А какой, напротив, приносит только пользу.

Почему солянка вредна для здоровья: кому не стоит есть этот суп

Да, речь пойдет о солянке. Несмотря на то, что это очень насыщенное, наваристое и вкусное блюдо, злоупотреблять этим супом не стоит. Поскольку солянка достаточно пряная и жирная, потому что имеет несколько видов мяса и копченостей. Из-за такого количества жиров может возникнуть обострение некоторых хронических заболеваний.

Солянка может раздражать желудок, поэтому ее не стоит есть людям, имеющим гастрит и язву желудка. Отрицательно этот суп также влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку имеет большое количество мяса и сала. А животные насыщенные жиры в большом количестве могут повышать плохой холестерин.

Кроме того, в этот суп добавляют большое количество кислых продуктов – каперсы, маринованные огурцы и лимон. Эти продукты опасны для людей с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы.

Какой самый полезный суп для организма

Врачи и диетологи в один голос убеждают нас, что наиболее полезным является чечевичный суп-пюре. В чем же его польза? Чечевица содержит 12 аминокислот, клетчатку и растительные белки. Поэтому этот суп обладает способностью укреплять иммунитет, предотвращает болезни сердца и кишечника. И помогает держать тело в безупречной форме.

Рецепт чечевичного супа-пюре.

Для приготовления супа необходимо взять 200 грамм красной чечевицы, 2 картофеля, 1 морковь, 1 луковицу, 1 лимон, 50 грамм сливочного масла, зелень, соль и перец по вкусу.

Перед приготовлением чечевицу нужно замочить на ночь, варить ее необходимо на слабом огне около часа. В то время чистим картофель, лук и морковь. Лук нужно нарезать, морковь натереть и обжарить овощи до золотистого цвета. Далее режем картофель и добавляем его в суп, долив воды, если нужно. После того как сварится картофель, следует добавить обжаренные морковь и лук, посолить суп и варить до полной готовности всех овощей.

Как только суп будет готов, в него нужно добавить немного сливочного масла и перетереть блендером в консистенцию пюре. В процессе можно долить мясной или овощной бульон. Готовый суп-пюре посыпаем зеленью и подаем на стол.

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