Названа ягода, которая может спасти от рака кишечника: исследование ученых

Врачи назвали ягоду, которая может помочь в борьбе с "тихим убийцей"

"Тихий убийца" или "тихий" рак — так называют рак толстой кишки из-за его скрытых симптомов. Его также иногда называют колоректальным раком.

Ранее считалось, что этот вид рака поражает пожилых людей, однако исследование показало, что возрастной профиль больных значительно изменился за последние четверть века. Каждый пятый случай рака толстой кишки диагностируется у людей младше 55 лет.

Ученые из Мичиганского университета США назвали ягоду, которая может спасти от «тихого» рака кишечника. Помимо рака плоды этой ягоды защищают органы пищеварения и молочные железы.

Речь идет о вишне, содержащей много флавоноидов. В основном это гликозиды кверцитина (до 2%), антоцианидины и лейкоантоцианидины, фенольные кислоты.

Данные антиоксиданты препятствуют разрушительному действию свободных радикалов, вызывающих воспаление и другие отрицательные процессы, отмечают исследователи.

Причиной красного цвета вишни являются антоцианы, известные антиоксиданты, которые налаживают обменные процессы в клетках и улучшают защитную функцию. К примеру, спортсмены, которые регулярно едят вишню, быстрее восстанавливаются после тренировок.

Именно антоцианы являются одним из видов флавоноидов, значительно снижающих риск развития «тихого» рака кишечника. Согласно проведенным исследованиям с лабораторными мышами антоцианы способны подавлять рост клеток злокачественной опухоли. Результаты показали, что соединения микроэлементов в вишне снижают риск развития рака толстой кишки, экстракт вишни прекращает распространение раковых клеток молочных желез у женщин.

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