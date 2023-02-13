Названные привычки, которые мешают похудеть: мнение экспертов

Почему мы не можем похудеть, несмотря на наши усилия, какие ошибки допускаем, читайте в материале ТСН.ua

По мнению британского диетолога Кэри Ракстон основной причиной, почему мы не худеем, является медленный метаболизм, мешающий быстрому сжиганию жира.

Мало спите

Недостаток сна влияет на метаболизм и замедляет процессы похудения. По мнению специалиста, люди сильно ошибаются, когда думают, что сон и похудение не связаны. Недосып приводит к ряду проблем со здоровьем и увеличению веса, при систематическом недосыпании могут быстро образовываться скопления жира. Как свидетельствуют исследования, здоровые люди, которые спят мало, до четырех часов в сутки, съедают на 300 килокалорий больше, чем те, кто спит 9 часов.

Нехватка белка

Белок по словам Керри насыщает организм и помогает оставаться сытым дольше. Что в свою очередь поможет избежать употребления очень большого количества пищи в целом и, в частности, чрезмерно обработанных продуктов. Последние, как правило, содержат мало клетчатки, быстро повышают уровень сахара в крови, что способствует накоплению жира на животе.

Привычка пользоваться большими тарелками

Мы привыкли наполнять свои тарелки, вне зависимости от их размера. Поэтому чтобы съедать меньше, нужно брать меньшую тарелку. Полная маленькая тарелка заставит вас думать, что вы съели больше, чем на самом деле.

Потребление жидких калорий

Если вы пьете слишком много сладких напитков, много алкоголя, вы потребляете много пустых калорий. Обычно они содержат много сахара, замедляют метаболизм. Алкоголь, кроме того, усугубляет чувство голода и аппетит, заставляет есть больше.

Недостаточно занимаетесь спортом

Диеты диетами, но если их не усиливать физическими нагрузками, результата не будет. А если вы занимаетесь бегом трусцой, а вес не уменьшается, значит нужно перейти к тренировкам с нагрузками.

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