Названо количество меда, которое можно съесть в день без вреда для здоровья: когда этот продукт запрещен

Мы все слышали, что мед полезен. Однако на самом деле этот продукт достаточно неоднозначен, ведь он может приносить и вред.

Диетологи отмечают, что мед относится к аллергенам. Причем аллергия на этот продукт может проявиться в любом возрасте, независимо от того, была ли она у вас раньше. Поэтому употреблять мед следует с осторожностью.

Можно ли есть много меда за раз? Учитывая все риски, врачи утверждают, что молодой здоровый человек может есть не более 2-3 ч. ложек меда в день без ущерба для здоровья. А людям с определенными заболеваниями вообще это количество следует снизить до одной ложки.

Медики также добавляют, что мед следует употреблять строго дозированно людям с диабетом, ожирением, гипертонией, атерослерозом. А аллергики, даже если у них нет аллергии именно на этот продукт, могут в день съедать не более половины 1 ч. ложки.

Какие болезни лечит мед

Мед издавна используется в качестве домашнего средства от некоторых болезней. К примеру, можно попробовать съесть ложку меда, если у вас кашель. Исследования показывают, что продукт может помочь облегчить состояние. Однако мед ни в коем случае нельзя давать младенцам до года, потому что в нем могут быть бактерии, вызывающие детский ботулизм.

В Древнем Египте мед использовали для более быстрого заживления ран и предотвращения инфекции. Может быть, в этом и есть доля правды. В 2015 году был опубликован обзор, пишут в Washington Post, в котором ученые доказывали, что мед работает эффективнее традиционных антисептиков. Особенно в лечении ожогов.

Такой эффект может быть обусловлен антибактериальными и противовоспалительными свойствами меда. В частности, в нем содержатся чесночная кислота и кверцетин, действующие как антисептики.

Однако не следует полагаться на мед, если нужно вылечить сезонную аллергию. На самом деле, говорят в Фонде астмы и аллергии Америки он не имеет никаких преимуществ.

Можно ли набрать вес от меда

Часто можно увидеть, что во время приготовления сладких рецептов кулинары предлагают заменить сахар более «здоровым» вариантом – медом. Да действительно ли мед такой полезен? На самом деле ответ врачей не очень сладкий. Когда его используют как еду, то нет.

Хотя мед действительно содержит немало полезных веществ, в частности витамин С и железо. Однако их количество очень мало и составляет менее 1% от дневной нормы.

А вот калорий на одну порцию в нем больше чем содержит такое же количество сахара. В 1 ч. ложке сахара 16 ккал, в то время как в 1 ч. ложке меда 21 ккал. Кроме того, мед, как и сироп агавы, когда его добавляют в выпечку, является просто еще одним типом добавленного сахара. К нему следует относиться как ко всем добавленным сахарам, говорит диетология Consumer Reports Эми Киттинг. То есть осторожно вводить в рацион и сводить употребление к минимуму.

А это значит, что от меда действительно можно прибавить в весе. Поэтому при диете добавлять его в свой рацион не рационально.

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