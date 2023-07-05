Названо самое плохое время для употребления бананов

Большинство диетологов и экспертов рекомендуют употреблять бананы хотя бы один раз в день. Но делать это нужно в определенное время, иначе из полезного фрукт превратится в опасный.

Об этом пишет pomorska.pl.

Специалисты рекомендуют употреблять бананы на завтрак только в сочетании с другими продуктами, чтобы скомбинировать оптимальное соотношение полезных жиров, белка и углеводов.

Не желательно их употреблять и на голодный желудок, поскольку так можно вызвать раздражение кишечника. А вот в вечернее время они помогут поддержать выработку мелатонина, отвечающего за циркадные ритмы и правильный цикл сна.

Банан – это пребиотический продукт, обеспечивающий организм клетчаткой и стойким крахмалом для производства бутирата – масляной кислоты – питательного вещества, производимого бактериями кишечника. Она поддерживает здоровье пищеварительной системы и помогает предотвратить заболевания. Масляная кислота – одна из причин симбиоза между бактериями и человеком.

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